Вперше за 30 років — Лаврську дзвіницю знову відкрили для туристів

Києво-Печерська Лавра. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 22 листопада, у Києві вперше за 30 років відкрили Велику Лаврську дзвіницю. Востаннє роботи з реставрації проводили ще у 2012 році.

Яка ціна квитка та скільки доведеться здолати сходинок, аби дістатися на вершину, розповів кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн.

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У Києві відкрили Велику Лаврську дзвіницю

Як повідомили у пресслужбі заповідника, ще у 2012 році на території Лаврської дзвіниці розпочали відновлювальні роботи. Втім, тоді завершили лише першу чергу. Цьогоріч за кошти меценатів вдалося відреставрувати третій та четвертий яруси.

Перед тим, як відвідати пам'ятку, туристи повинні придбати квиток, який коштує 250 гривень. У вартість також входить відвідування Успенського собору і трапезної палати. Зазначається, що така прогулянка відбувається із супроводом. Водночас, за бажанням відвідувачі можуть придбати окремий квиток на групову екскурсію, вартістю у 300 гривень з однієї людини.

Для того, щоб дістатися на вершину, туристам доведеться здолати 374 сходинки. Втім, звідти відкривається чудовий краєвид на ріку Дніпро та монумент Батьківщину-Матір.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, коли Києво-Печерська лавра перейде на новоюліанський календар.