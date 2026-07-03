Врач объяснил, как защититься от загрязнённого воздуха после обстрелов
После российских атак жителям столицы следует быть особенно внимательными к качеству воздуха, ведь токсичные продукты сгорания могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Больше всего рискуют дети, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал врач-пульмонолог Ростислав Любевич.
Чем опасен загрязнённый воздух
По словам врача, после пожаров, вызванных российскими обстрелами, в воздухе могут накапливаться токсичные и канцерогенные вещества, которые негативно влияют на организм.
Он отметил, что вдыхание загрязнённого воздуха может спровоцировать обострение бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни лёгких и других респираторных заболеваний.
Как защитить себя
Ростислав Любевич рекомендует по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми и пользоваться кондиционерами, оснащенными фильтрами.
Если же выхода на улицу избежать невозможно, врач советует использовать респираторы или защитные маски. Кроме того, важно поддерживать водный баланс, а после дождя тщательно мыть овощи и фрукты.
Когда обращаться к врачу
Пульмонолог подчеркивает, что после пребывания на улице не стоит игнорировать такие симптомы, как слезотечение, першение в горле, одышка или навязчивый кашель.
В случае их появления он рекомендует как можно скорее обратиться к семейному врачу или пульмонологу, чтобы своевременно получить медицинскую помощь.
Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию в девятиэтажном доме, разрушенном в результате массированной российской атаки. В настоящее время на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Новини.LIVE писали, что в Киеве и Киевской области ухудшилось качество воздуха. Это связано с пожарами в экосистемах региона, а также с продуктами горения, оставшимися после российских обстрелов.
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