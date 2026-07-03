В Киеве и области ухудшилось качество воздуха

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха после обстрелов и пожаров
В Киеве и Киевской области зафиксировано ухудшение качества атмосферного воздуха. Причиной стали пожары в экосистемах Киевской области, а также остатки продуктов горения после российских обстрелов.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Новини.LIVE.
Когда улучшится состояние воздуха в Киеве
В ГСЧС отметили, что уже во второй половине дня ситуация должна улучшиться. По прогнозу синоптиков, умеренные дожди помогут очистить воздух, поскольку осадки будут способствовать вымыванию взвешенных частиц из атмосферы.
Спасатели рекомендуют жителям столицы и области в случае появления запаха дыма или задымления соблюдать простые меры безопасности: ограничить длительное пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми и проветривать помещения только после улучшения качества воздуха; людям с заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, детям и пожилым людям внимательно следить за своим самочувствием.
В ГСЧС призывают следить за официальными сообщениями и рекомендациями относительно состояния атмосферного воздуха.
Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве продолжается ликвидация последствий массированного удара российских войск, нанесенного в ночь на 2 июля. Спасатели до сих пор расчищают завалы и ищут пропавших без вести.
Как сообщали Новини.LIVE, 3 июля спасатели извлекли из-под завалов в Киеве тела ещё трёх погибших в результате массированного обстрела со стороны России. В связи с этим число жертв атаки возросло до 30 человек.