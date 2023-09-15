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Вручение повесток под Киевом: пробки с автомобилей растут

15 сентября 2023 11:48
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Вручение повесток под Киевом: пробки с автомобилей растут
Пробки под Киевом. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киевской области на въезде в столицу все растут пробки. Это связано с вручением повесток.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Вручение повесток под Киевом

Сегодня, 15 сентября, правоохранители и военные останавливают каждый автомобиль и на выезде из Киева в сторону Новых Петровцев. Из-за таких проверок по-прежнему образуются километровые пробки.

Стоит отметить, что подобные "рейды" под Киевом начались вчера, 14 сентября. По словам жителей села Новые Петровцы, около всех остановок и магазинов ходят военные с папками и несколько правоохранителей, которые вручают повестку военнообязанным мужчинам.

Напомним, в Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации повестку может вручить не только должностное лицо ТЦК и СП. Это могут сделать и представители органов местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений.

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