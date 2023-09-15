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Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

15 вересня 2023 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають
Затори під Києвом. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Київській області на в'їзді до столиці все зростають затори. Це пов'язано з врученням повісток

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE. 

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Вручення повісток під Києвом

Сьогодні, 15 вересня, правоохоронці та військові зупиняють кожну автівку й на виїзді з Києва в бік Нових Петрівців. Через такі перевірки, як і раніше, утворюються кілометрові затори. 

Варто зазначити, що такі "рейди" під Києвом розпочалися вчора, 14 вересня. За словами мешканців села Нові Петрівці, майже біля всіх зупинок та магазинів ходять військові з папками та декілька правоохоронців, які вручають повістку військовозобов'язаним чоловікам. 

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК та СП. Це можуть зробити й представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти.

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