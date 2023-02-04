Комендантский час в Киеве — изменилось ли время ограничений

Все без изменений: в Киеве снова продлили комендантский час
На территории Киевской области продлили комендантский час до 12 февраля 2023 года. Она будет действовать каждый день с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
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Комендантский час в Киеве
"Комендантский час в Киевской области будет действовать ежедневно с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения согласно Распоряжению Киевской областной военной администрации на всей территории региона продлены с 5 по 12 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.
В ОВА также напомнили, что во время комендантского часа запрещается:
- находиться на улице и в других общественных местах,
- перемещаться транспортом или пешком.
Однако существует исключение — вовлеченность в работе критической инфраструктуры, о чем у человека есть подтверждение в виде спец пропуска установленного образца. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Напомним, недавно стало известно, что в Киеве вводится пропуск нового формата на авто для передвижения в комендантский час. Сменить старые пропуски можно с 1 февраля по 15 февраля.
Обновляется система, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти.
Также раньше киевляне просили отменить комендантский час в новогоднюю ночь. Это, по мнению автора петиции, позволило гражданам без проблем добраться домой или гости. Однако просьбы жителей столицы не удовлетворили.