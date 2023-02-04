Комендантська година в Києві — чи змінився час обмежень

Однак при пересуванні в комендантську годину існує виняток

На території Київської області продовжили комендантську годину до 12 лютого 2023 року. Вона діятиме щодня з 23:00 до 5:00.

Про це повідомили в Київській обласні військовій адміністрації.

Комендантська година в Києві

"Комендантська година на Київщині діятиме щодня з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження згідно з Розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону продовжено з 5 до 12 лютого 2023 року", — йдеться у повідомленні.

В ОВА також нагадали, що під час комендантської години забороняється:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатися транспортом або пішки.

Однак існує виняток — залученість у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Києві вводять перепустки нового формату на авто для пересування в комендантську годину. Змінити старі перепустки можна з 1 лютого по 15 лютого.

Оновлюється система, щоб перепустками на транспортні засоби користувалися лише особи, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Також раніше кияни просили скасувати комендантську годину новорічної ночі. Це, на думку автора петиції, дозволило громадянам без проблем дістатися додому чи гості. Проте прохання мешканців столиці не задовольнили.