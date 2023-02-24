Минирование мостов в Киеве — Резников рассказал о планах на случай прорыва россии

Алексей Резников

Украинские военные, в начале полномасштабного вторжения россии, заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева.

Об этом в интервью Дмитрию Комарову рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Заминированные мосты Киева

По его словам Резникова, в случае прорыва россиян в столицу с севера, все мосты были бы взорваны.

"Все мосты были заминированы. Была команда, если прорыв — то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", — сказал Резников.

В то же время президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был обсужден на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.

"Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам", — сказал он.

Кроме того, Резников также рассказал, как ВСУ не дали россиянам посадить самолеты в Борисполе, Жулянах в первые дни вторжения.

"Были заминированы все, поставлены и перевернуты транспортные средства, и плюс мы всю взлетную полосу залили маслом, поэтому приземление было невозможным", — рассказал министр обороны.

Напомним, 24 февраля, к годовщине российского вторжения, Владимир Зеленский 2,5 часа отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Он затронул самые главные вопросы, такие как окончание войны, деоккупация Крыма, переговоры с путиным, поддержка США, а также рассказал немного и о своей семье.