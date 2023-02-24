Минирование мостов в Киеве — Резников рассказал о планах на случай прорыва россии

Все мосты Киева были заминированы на случай прорыва россии, — Резников
Украинские военные, в начале полномасштабного вторжения россии, заминировали все мосты, через которые можно было перейти с левого на правый берег Киева.
Об этом в интервью Дмитрию Комарову рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.
-
После разговора с Зеленским Эрдоган звонил путину: о чем говорили
-
Макрон и Шольц снова пытались склонить Зеленского к переговорам с рф: зачем это им
-
МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством: в чем опасность
-
"Где дорога на москву?": Резников похвастался первыми танками Leopard, которые прибыли в Украину
-
Канада расширила санкции против рф: детали
-
Украина несколько раз планировала разговор с путиным накануне вторжения, но он был не готов, — Зеленский
-
"Знает все государственные тайны": Буданов показал своего кота Гюнтера
-
Депутат в Румынии случайно показался голым на Zoom-конференции и подал в отставку: детали
-
Атакуют ли Украину ракетами? РФ вывела в море носитель "Калибров", а на аэродромах сосредоточили 13 истребителей
-
Россия проиграла войну в Черном море
Заминированные мосты Киева
По его словам Резникова, в случае прорыва россиян в столицу с севера, все мосты были бы взорваны.
"Все мосты были заминированы. Была команда, если прорыв — то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", — сказал Резников.
В то же время президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был обсужден на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.
"Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам", — сказал он.
Кроме того, Резников также рассказал, как ВСУ не дали россиянам посадить самолеты в Борисполе, Жулянах в первые дни вторжения.
"Были заминированы все, поставлены и перевернуты транспортные средства, и плюс мы всю взлетную полосу залили маслом, поэтому приземление было невозможным", — рассказал министр обороны.
Напомним, 24 февраля, к годовщине российского вторжения, Владимир Зеленский 2,5 часа отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Он затронул самые главные вопросы, такие как окончание войны, деоккупация Крыма, переговоры с путиным, поддержка США, а также рассказал немного и о своей семье.