Мінування мостів у Києві — Резніков розповів про плани на випадок прориву рф

Всі мости Києва були заміновані на випадок прориву рф, — Резніков
Українські військові, на початку повномасштабного вторгнення росії, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.
Про це в інтерв'ю Дмитру Комарову розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
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Заміновані мости Києва
За його словами Резнікова, у разі прориву росіян у столицю з півночі, усі мости було б підірвано.
"Всі мости були заміновані. Була команда, якщо прорив — то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", — сказав Резніков.
Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив, що це питання було обговорено на найвищому рівні, а українське командування було готове до будь-яких кроків.
"Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків", — сказав він.
Окрім того, Резніков також розповів, як ЗСУ не дали росіянам посадити літаки в Борисполі, Жулянах в перші дні вторгнення.
"Було заміновано все, поставлені і перевернуті транспортні засоби, і плюс ми всю злітну смугу залили олією, тому приземлення було неможливим", — розповів міністр оборони.
Нагадаємо, 24 лютого, до річниці російського вторгнення, Володимир Зеленський 2,5 години відповідав на питання журналістів на великій пресконференції. Він торкнувся найголовніших питань, як-от закінчення війни, деокупація Криму, перемовини з путіним, підтримка США, а також розповів трохи і про свою сімʼю.