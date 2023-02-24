Мінування мостів у Києві — Резніков розповів про плани на випадок прориву рф

Олексій Резніков

Українські військові, на початку повномасштабного вторгнення росії, замінували всі мости, через які можна було перейти з лівого на правий берег Києва.

Про це в інтерв'ю Дмитру Комарову розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Заміновані мости Києва

За його словами Резнікова, у разі прориву росіян у столицю з півночі, усі мости було б підірвано.

"Всі мости були заміновані. Була команда, якщо прорив — то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий", — сказав Резніков.

Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив, що це питання було обговорено на найвищому рівні, а українське командування було готове до будь-яких кроків.

"Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків", — сказав він.

Окрім того, Резніков також розповів, як ЗСУ не дали росіянам посадити літаки в Борисполі, Жулянах в перші дні вторгнення.

"Було заміновано все, поставлені і перевернуті транспортні засоби, і плюс ми всю злітну смугу залили олією, тому приземлення було неможливим", — розповів міністр оборони.

Нагадаємо, 24 лютого, до річниці російського вторгнення, Володимир Зеленський 2,5 години відповідав на питання журналістів на великій пресконференції. Він торкнувся найголовніших питань, як-от закінчення війни, деокупація Криму, перемовини з путіним, підтримка США, а також розповів трохи і про свою сімʼю.