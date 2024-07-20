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Убегал от полиции, потому что имел десять свертков амфетамина — в Киеве задержали нарушителя

20 июля 2024 13:50
Валерия Барановская - редактор
В Киеве задержали мужчину с десятью свертками амфетамина
Психотропные вещества, которые правоохранители изъяли у мужчины. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

В Киеве в Оболонском районе правоохранители задержали местного жителя. Человек хранил при себе десять свертков с амфетамином. Ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Киеве в субботу, 20 июля.

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Во время патрулирования улиц Оболонского района в Киеве участковые офицеры полиции заметили подозрительного мужчину, который начал бежать, как только увидел правоохранителей. Участковые быстро догнали местного жителя и задержали его.

Оказалось, что нарушитель пытался скрыться из-за того, что имел при себе запрещенные вещества. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

Во время обыска из сумки нарушителя удалось изъять десять свертков с амфетамином. Мужчину 1987 года рождения задержали — ему сообщили о подозрении за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

Убегал от полиции, потому что имел десять свертков амфетамина — в Киеве задержали нарушителя - фото 1
Задержан житель Киева у которого изъяли психотропы. Фото: Нацполиция 

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Одессы задержали 47-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой. В настоящее время одессит находится под стражей, за совершенное ему грозит тюремное заключение.

Ранее мы писали, что столичные полицейские арестовали киевлянина, взорвавшего гранату в Днепровском районе города. Вместе с ним также был задержан и его сообщник.

Киев наркотики полиция подозрение арест Нацполиция

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