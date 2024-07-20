Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Втікав від поліції, бо мав десять згортків амфетаміну — у Києві затримали порушника arrow

Втікав від поліції, бо мав десять згортків амфетаміну — у Києві затримали порушника

20 липня 2024 13:50
Валерія Барановська - редактор
У Києві затримали чоловіка з десятьма згортками амфетаміну
Психотропні речовини, які правоохоронці вилучили у чоловіка. Фото: Нацполіція
Валерія Барановська - редактор

У Києві в Оболонському районі правоохоронці затримали місцевого мешканця. Чоловік зберігав при собі десять згортків з амфетаміном. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Києві у суботу, 20 липня.

Читайте також:

Кияна затримали з психотропними речовинами на вулиці міста

Під час патрулювання вулиць Оболонського району у Києві дільничні офіцери поліції помітили підозрілого чоловіка, який почав тікати, як тільки побачив правоохоронців. Дільничі швидко наздогнали місцевого жителя та затримали його.

Виявилося, що порушник намагався втекти через те, що мав при собі заборонені речовини. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції. 

Під час обшуку із сумки порушника вдалося вилучити десять згортків з амфетаміном. Чоловіка 1987 року народження затримали — йому повідомили про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Втікав від поліції, бо мав десять згортків амфетаміну — у Києві затримали порушника - фото 1
Затриманий мешканець Києва у якого вилучили психотропи. Фото: Нацполіція 

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Одеси затримали 47-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною. Наразі одесит перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує тюремне ув'язнення. 

Раніше ми писали, що столичні поліцейські заарештували киянина, який підірвав гранату у Дніпровському районі міста. Разом з ним також було затримано і його спільника.

Київ наркотики поліція підозра арешт Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні