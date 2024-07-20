У Києві затримали чоловіка з десятьма згортками амфетаміну

Психотропні речовини, які правоохоронці вилучили у чоловіка. Фото: Нацполіція

У Києві в Оболонському районі правоохоронці затримали місцевого мешканця. Чоловік зберігав при собі десять згортків з амфетаміном. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Києві у суботу, 20 липня.

Читайте також:

Кияна затримали з психотропними речовинами на вулиці міста

Під час патрулювання вулиць Оболонського району у Києві дільничні офіцери поліції помітили підозрілого чоловіка, який почав тікати, як тільки побачив правоохоронців. Дільничі швидко наздогнали місцевого жителя та затримали його.

Виявилося, що порушник намагався втекти через те, що мав при собі заборонені речовини. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Під час обшуку із сумки порушника вдалося вилучити десять згортків з амфетаміном. Чоловіка 1987 року народження затримали — йому повідомили про підозру за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Затриманий мешканець Києва у якого вилучили психотропи. Фото: Нацполіція

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліцейські Одеси затримали 47-річного чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над неповнолітньою дівчиною. Наразі одесит перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує тюремне ув'язнення.

Раніше ми писали, що столичні поліцейські заарештували киянина, який підірвав гранату у Дніпровському районі міста. Разом з ним також було затримано і його спільника.