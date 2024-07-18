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У Києві заарештували чоловіка, який підірвав гранату в одному з районів міста — подробиці

18 липня 2024 12:17
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Чоловік підірвав гранату в Дніпровському районі Києва
Поліцейські та заарештований зловмисник. Фото: Національна поліція
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Столичні поліцейські заарештували киянина, який підірвав гранату у Дніпровському районі міста. Разом з ним також було затримано і його спільника.

Про це інформує відділ комунікації ГУНП у місті Києві у четвер, 18 липня. 

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Поліцейській на місці інциденту. Джерело: Національна поліція

За повідомленням правоохоронців, у вівторок 16 липня, близько першої ночі в одному з дворів стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено припаркований автомобіль, та вікна на першому та другому поверсі багатоквартирного будинку. З людей ніхто не постраждав.

у києві вибухнула граната
Висмикнута чека від гранати. Джерело: Національна поліція

Як стало відомо, зловмисником виявися 26-річний місцевий мешканець, який взяв гранату у 36-річного знайомого, та підірвав її. Під час обшуку поліцейські вилучили гранатометні постріли "ВОГ" та різнокаліберні набої. Всі боєприпаси було вилучено.  

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Спільник зловмисника. Джерело: Національна поліція

Слідчі оголосили їм підозру за звинуваченням у хуліганстві та незаконному поводженні з боєприпасами. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, раніше у Києві оголосили підозру директору департаменту КМДА та двом оцінювачам, які дозволили приватизувати комунальне приміщення за заниженою вартістю. 

А також у столиці начальник будівельної дільниці приватного товариства отримав підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами заради економії грошей, які були виділені на вивезення сміття. 

Київ вибух поліція Україна граната Кримінал підозра

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