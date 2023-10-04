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"Втомлені від війни": як столичний ресторан працював у комендантську годину

4 жовтня 2023 15:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Втомлені від війни": як столичний ресторан працював у комендантську годину
Відвідувачі ресторану в столиці. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В умовах воєнного стану через повномасштабне вторгнення в Україні діє комендантська година. Відповідно, обмеження поширюються на роботу закладів харчування. Однак цього правила дотримуються не усі ресторани столиці. 

Про ресторан, який продовжує працювати у комендантську годину, розповіли журналісти УП. 

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"Втомлені від війни"

Відтак, йдеться про елітний ресторан у центрі Києва "Boho". Попри заборони та обмеження, він вже багато місяців продовжує свою роботу. 

За інформацією правоохоронних органів, у закладі відпочивають "втомлені від війни".

Журналісти УП приїхали за адресою, де знаходиться ресторан, й біля входу виявили десяток людей біля входу, які хотіли увійти в заклад у комендантську годину. Попри те, що головні двері були зачинені, було чутно гучну музику всередині. "Відпочивальників" пропускали через боковий вхід. 

Правоохоронці, які були неподалік, відмовилися на прохання журналіста підійти та перевірити клуб. 

"Він робить розкол у країні. Тому що коли люди порушують комендантську годину і співають у цей момент українські пісні, вони не роблять нічого поганого. Вони так само живуть з Україною, але вони втомились від цього. Відпочити, заспівати українські пісні та поїхати додому спати", — сказав один з відвідувачів при вході у ресторан. 

Адміністратора притягнули до відповідальності

За словами журналіста, попри декілька викликів до поліції, правоохоронці відмовилася приїхати та задокументувати роботу закладу. Близько 05:00 із закладу почали виходити "відпочивальники", створивши великі затори на вулиці.

Однак наступного дня столичні правоохоронці притягнули до відповідальності адміністратора закладу. Санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу.  

Нагадаємо, з початку війни в містах України була введена комендантська година. За словами міністра внутрішніх справ, вона необхідна для підтримки порядку та зниження рівня злочинності. 

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