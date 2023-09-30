Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве развалился Дегтяревский мост arrow

В Киеве развалился Дегтяревский мост

30 сентября 2023 16:29
обновлено: 16:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве развалился Дегтяревский мост
Опоры Дегтяревского моста. Фото: Telegram-канал "Киевский Движ"
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 30 сентября в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.

Об этом сообщают в соцсетях.

Читайте также:

Развал моста в Киеве

В соцсетях сообщается, что на Шулявке полностью развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны моста упали. При этом есть фото, как фото выглядел несколько часов назад.

 

Дегтяревский мост
Дегтяревский мост. Фото: соцсети
Дегтяревский мост
Дегтяревский мост. Фото: соцсети

Напомним, что в Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенку. В связи с этим перекроют часть перехода.

Также мы сообщали, что в Киеве на Подоле коммунальщики демонтируют тротуарную плитку. Местные жители говорят, что ее состояние было удовлетворительное и заменять его не нужно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз