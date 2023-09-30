Опоры Дегтяревского моста. Фото: Telegram-канал "Киевский Движ"

В субботу, 30 сентября в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.

Об этом сообщают в соцсетях.

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В соцсетях сообщается, что на Шулявке полностью развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны моста упали. При этом есть фото, как фото выглядел несколько часов назад.

Дегтяревский мост. Фото: соцсети

Дегтяревский мост. Фото: соцсети

Напомним, что в Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенку. В связи с этим перекроют часть перехода.

Также мы сообщали, что в Киеве на Подоле коммунальщики демонтируют тротуарную плитку. Местные жители говорят, что ее состояние было удовлетворительное и заменять его не нужно.