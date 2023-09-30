В Киеве развалился Дегтяревский мост
30 сентября 2023 16:29
обновлено: 16:37
Опоры Дегтяревского моста. Фото: Telegram-канал "Киевский Движ"
В субботу, 30 сентября в Киеве развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны упали.
Об этом сообщают в соцсетях.
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Развал моста в Киеве
В соцсетях сообщается, что на Шулявке полностью развалился Дегтяревский мост. Все установленные прогоны моста упали. При этом есть фото, как фото выглядел несколько часов назад.
Напомним, что в Киеве будут ремонтировать тротуар на мосту через Десенку. В связи с этим перекроют часть перехода.
Также мы сообщали, что в Киеве на Подоле коммунальщики демонтируют тротуарную плитку. Местные жители говорят, что ее состояние было удовлетворительное и заменять его не нужно.