"Втомлений" міст біля Шулявки: нові карди з місця обвалу

Дегтярівський міст після обвалу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Журналісти Новини.LIVE побували на місті обвалу Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там сьогодні обвалилися щойно установлені прогони.

Новини.LIVE публікують фото та відео з місця аварії.

Читайте також:

Обвал мосту у Києві: що відбувається зараз

На кадрах видно зламані прогони мосту. На місці працюють фахівці.

Водночас, столичне керівництво на місце інциденту не прибуло.

Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дігтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.