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"Втомлений" міст біля Шулявки: нові карди з місця обвалу

30 вересня 2023 18:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Втомлений" міст біля Шулявки: нові карди з місця обвалу
Дегтярівський міст після обвалу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Журналісти Новини.LIVE побували на місті обвалу Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там сьогодні обвалилися щойно установлені прогони. 

Новини.LIVE публікують фото та відео з місця аварії. 

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На кадрах видно зламані прогони мосту. На місці працюють фахівці. 

Водночас, столичне керівництво на місце інциденту не прибуло.

Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Обвал Дегтярівського мосту 30 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дігтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

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