"Втомлений" міст біля Шулявки: нові карди з місця обвалу
30 вересня 2023 18:59
Дегтярівський міст після обвалу. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Журналісти Новини.LIVE побували на місті обвалу Дегтярівського мосту в Києві. Зазначимо, там сьогодні обвалилися щойно установлені прогони.
Новини.LIVE публікують фото та відео з місця аварії.
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На кадрах видно зламані прогони мосту. На місці працюють фахівці.
Водночас, столичне керівництво на місце інциденту не прибуло.
Нагадаємо, що в суботу, 30 вересня, у Києві розвалився Дігтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.