КГГА лишила части оплаты за восстановление документов жертв обстрелов РФ — когда то же самое произойдет для всех украинцев

Утерянные документы восстановят почти даром в Киеве — КМДА
Киевский городской совет отменил административный сбор для киевлян, которые потеряли документы в результате российских атак. Этот шаг позволит пострадавшим гражданам восстанавливать паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, со значительной экономией, с последующей перспективой полного бесплатного оформления.
Об этом заявила депутат Киевсовета от фракции "Европейская Солидарность" Людмила Ковалевская, передают Новини.LIVE.
КГГА отменила административный сбор
Ранее стоимость оформления нового паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, составляла около 500 гривен. Благодаря принятому решению этот сбор отменяется.
"Мы отменили этот сбор, и теперь жители Киева будут платить на 70% меньше. Также планируем компенсировать оставшиеся 30%, чтобы восстановление документов было полностью бесплатным", — заявила Ковалевская.
Кроме того, городская власть Киева обратилась в Кабинет Министров Украины с призывом рассмотреть возможность введения такого механизма компенсации по всей стране, чтобы сделать восстановление документов полностью бесплатным для всех украинцев, пострадавших от российской агрессии.
