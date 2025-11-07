Видео
Главная Киев Утерянные документы восстановят почти даром в Киеве — КМДА

Утерянные документы восстановят почти даром в Киеве — КМДА

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 05:13
обновлено: 05:13
КГГА лишила части оплаты за восстановление документов жертв обстрелов РФ — когда то же самое произойдет для всех украинцев
Очередь в ЦПАУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Киевский городской совет отменил административный сбор для киевлян, которые потеряли документы в результате российских атак. Этот шаг позволит пострадавшим гражданам восстанавливать паспорта и другие документы, удостоверяющие личность, со значительной экономией, с последующей перспективой полного бесплатного оформления.

Об этом заявила депутат Киевсовета от фракции "Европейская Солидарность" Людмила Ковалевская, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

КГГА отменила административный сбор

Ранее стоимость оформления нового паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, составляла около 500 гривен. Благодаря принятому решению этот сбор отменяется.

"Мы отменили этот сбор, и теперь жители Киева будут платить на 70% меньше. Также планируем компенсировать оставшиеся 30%, чтобы восстановление документов было полностью бесплатным", — заявила Ковалевская.

Кроме того, городская власть Киева обратилась в Кабинет Министров Украины с призывом рассмотреть возможность введения такого механизма компенсации по всей стране, чтобы сделать восстановление документов полностью бесплатным для всех украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Напомним, Киевсовет также принял решение о бесплатном питании для некоторых детей.

Ранее сообщалось, что у украинцев появилась возможность быстро обновлять информацию об адресе проживания. Теперь это можно сделать в мобильном приложении "Дія".

Автор:
Филип Бойко
Автор:
Филип Бойко
