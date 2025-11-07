Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Втрачені документи поновлять майже безплатно у Києві — що відомо

Втрачені документи поновлять майже безплатно у Києві — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 05:13
Оновлено: 05:13
КМДА позбавила частини оплати за відновлення документів жертв обстрілів РФ — коли те саме станеться для всіх українців
Черга в ЦНАП. Ілюстративне фото: УНІАН

Київська міська рада скасувала адміністративний збір для киян, які втратили документи внаслідок російських атак. Цей крок дозволить постраждалим громадянам відновлювати паспорти та інші документи, що посвідчують особу, зі значною економією, з подальшою перспективою повного безкоштовного оформлення.

Про це заявила депутатка Київради від фракції "Європейська Солідарність" Людмила Ковалевська, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

КМДА скасувала адміністративний збір

Раніше вартість оформлення нового паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, становила близько 500 гривень. Завдяки ухваленому рішенню цей збір скасовується.

"Ми скасували цей збір, і тепер жителі Києва сплачуватимуть на 70% менше. Також плануємо компенсувати решту 30%, щоб відновлення документів було повністю безплатним", — заявила Ковалевська.

Крім того, міська влада Києва звернулася до Кабінету Міністрів України із закликом розглянути можливість запровадження такого механізму компенсації по всій країні, аби зробити відновлення документів повністю безкоштовним для всіх українців, які постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, Київрада також ухвалила рішення щодо безплатного харчування для деяких дітей.

Раніше повідомлялось, що в українців з’явилась можливість швидко оновлювати інформацію про адресу проживання. Відтепер це можна зробити у мобільному застосунку "Дія".

КМДА обстріли місцеві депутати документи відновлення атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
