Улицы Киева подсветили цветами израильского флага
Вечером, 8 октября, в 20.00 цифровые носители на улицах Киева подсветили цветами израильского флага. К акции присоединился и Харьков.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Солидарность с Израилем
По словам Виталия Кличко, в Киеве подсветили более 350 цифровых носителей. Флаг Израиля будет развеваться на них 30 минут.
"В знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну", — пишет Кличко.
Известно, что в знак солидарности к акции присоединился и Харьков.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 октября, в 20:00 на цифровых носителях рекламы будет развеваться флаг Израиля. С такой просьбой к владельцам цифровых рекламных конструкций обратились городские власти.