Улицы Киева подсветили цветами израильского флага

ТРЦ в Киеве, подсветили цветами израильского флага. Фото: Виталий Кличко\Telegram

Вечером, 8 октября, в 20.00 цифровые носители на улицах Киева подсветили цветами израильского флага. К акции присоединился и Харьков.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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Солидарность с Израилем

По словам Виталия Кличко, в Киеве подсветили более 350 цифровых носителей. Флаг Израиля будет развеваться на них 30 минут.

"В знак солидарности украинцев с израильским народом, который испытал агрессию и сражается сегодня за свою страну", — пишет Кличко.

Известно, что в знак солидарности к акции присоединился и Харьков.

Билборд в Киеве с окраской израильского флага. Фото: Виталий Кличко\Telegram

Билборд в Киеве с окраской израильского флага. Фото: Виталий Кличко\Telegram

Напомним, ранее сообщалось, что 8 октября, в 20:00 на цифровых носителях рекламы будет развеваться флаг Израиля. С такой просьбой к владельцам цифровых рекламных конструкций обратились городские власти.