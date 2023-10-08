Вулиці Києва підсвітили кольорами ізраїльського прапора

ТРЦ у Києві, який підсвітили кольорами ізраїльського прапора. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Ввечері, 8 жовтня, о 20:00 цифрові носії на вулицях Києва підсвітили кольорами ізраїльського прапора. До акції долучився й Харків.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Солідарність з Ізраїлем

За словами Віталія Кличка, у Києві підсвітили понад 350 цифрових носіїв. Прапор Ізраїлю майорітиме на них 30 хвилин.

"На знак солідарності українців із ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну", — пише Кличко.

Відомо, що на знак солідарності до акції долучився і Харків.

Білборд у Києві з забарвленням ізраїльського прапора. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Білборд у Києві з забарвленням ізраїльського прапора. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 8 жовтня, о 20:00 на цифрових носіях реклами буде майоріти прапор Ізраїля. З таким проханням до власників цифрових рекламних конструкцій звернулася міська влада.