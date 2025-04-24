В Киеве судили мужчину за кражу в супермаркете - решение суда

Кража алкоголя. Иллюстративное фото: iStock

В Киеве судили мужчину, который украл из супермаркета алкоголь и мясо. Это не первая его судимость, поэтому суд назначил максимальное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте 2025 года мужчина пытался украсть дорогой ром и мясо из супермаркета "NOVUS" в торгово-развлекательном центре "Retroville" в Киеве. Он спрятал товары за пояс брюк и пытался покинуть магазин. На выходе его остановили охранники магазина.

Известно, что мужчина был ранее судим, в частности, за кражи. Во время суда он полностью признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в попытке повторной кражи во время военного положения. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Также к приговору добавили часть наказания, которое мужчина не отбыл по предыдущему делу. Таким образом срок за решеткой составит пять лет и один месяц.

Напомним, в Киеве пациент больницы украл телефон у соседа по палате — его приговорили к двум годам.

А в Харькове мужчина напал на санитара психиатрической клиники, ему назначили общественные работы.