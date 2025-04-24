У Києві судили чоловіка за крадіжку в супермаркеті — рішення суду

Крадіжка алкоголю. Ілюстративне фото: iStock

У Києві судили чоловіка, який вкрав з супермаркету алкоголь та м'ясо. Це не перша його судимість, тому суд призначив максимальне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У березні 2025 року чоловік намагався вкрасти дорогий ром та м'ясо з супермаркету "NOVUS" в торгівельно-розважальному центрі "Retroville" Києві. Він сховав товари за пояс штанів та намагався покинути магазин. На виході його зупинили охоронці магазину.

Відомо, що чоловік був раніше судимий, зокрема, за крадіжки. Під час суду він повністю визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у спробі повторної крадіжки під час воєнного стану. Йому призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також до вироку додали частину покарання, яке чоловік не відбув за попередньою справою. Таким чином строк за ґратами становитиме п'ять років та один місяць.

Нагадаємо, у Києві пацієнт лікарні вкрав телефон в сусіда по палаті — його засудили до двох років.

А в Харкові чоловік напав на санітара психіатричної клініки, йому призначили громадські роботи.