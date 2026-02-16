Взрыв авто в Киеве квалифицировали как теракт — двум мужчинам объявили подозрения

Взрыв авто в Киеве — двум мужчинам объявили подозрения в теракте
В Киеве двое мужчин взорвали автомобиль. Действия 28-летнего жителя Одесской области и 47-летнего гражданина Германии квалифицировали как совершение теракта.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.
Теракт в Киеве
Как установила прокуратура, мужчины познакомились в одном из столичных отелей. Иностранец ранее служил в ВСУ, но впоследствии сбежал и поселился в столице. Российские спецслужбы завербовали подозреваемых, чтобы те сделали взрывное устройство и установили его.
Готовились к теракту в арендованной квартире в центре Киева, недалеко от одного из зданий СБУ. Мужчины изготовили дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство и установили его в авто, припаркованном во дворе дома.
Взрыв прогремел 11 февраля вечером. Его активировали дистанционно. Из-за теракта повреждены расположенные рядом дома, а также автомобили.
Подозреваемых задержали. Действия мужчин квалифицировали по ч. 2 ст. 258 УК Украины, а именно как совершение террористического акта. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
