Взрыв авто в Киеве квалифицировали как теракт — двум мужчинам объявили подозрения

Автомобиль, который взорвали в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве двое мужчин взорвали автомобиль. Действия 28-летнего жителя Одесской области и 47-летнего гражданина Германии квалифицировали как совершение теракта.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Теракт в Киеве

Как установила прокуратура, мужчины познакомились в одном из столичных отелей. Иностранец ранее служил в ВСУ, но впоследствии сбежал и поселился в столице. Российские спецслужбы завербовали подозреваемых, чтобы те сделали взрывное устройство и установили его.

Подозреваемый в теракте. Фото: КГП

Готовились к теракту в арендованной квартире в центре Киева, недалеко от одного из зданий СБУ. Мужчины изготовили дистанционно управляемое самодельное взрывное устройство и установили его в авто, припаркованном во дворе дома.

Взрыв прогремел 11 февраля вечером. Его активировали дистанционно. Из-за теракта повреждены расположенные рядом дома, а также автомобили.

Задержанный мужчина. Фото: КГП

Подозреваемых задержали. Действия мужчин квалифицировали по ч. 2 ст. 258 УК Украины, а именно как совершение террористического акта. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

