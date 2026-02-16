Вибух авто у Києві кваліфікували як теракт — двом чоловікам оголосили підозри

Автомобіль, який підірвали у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві двоє чоловіків підірвали автомобіль. Дії 28-річного мешканця Одещини та 47-річного громадянина Німеччини кваліфікували як вчинення теракту.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Теракт у Києві

Як встановила прокуратура, чоловіки познайомилися в одному зі столичних готелів. Іноземець раніше служив в ЗСУ, але згодом втік та оселився у столиці. Російські спецслужби завербували підозрюваних, аби ті зробили вибуховий пристрій та встановили його.

Підозрюваний у теракті. Фото: КМП

Готувалися до теракту в орендованій квартирі в центрі Києва, неподалік однієї з будівель СБУ. Чоловіки виготовили дистанційно керований саморобний вибуховий пристрій та встановили його в авто, припаркованому у дворі будинку.

Вибух пролунав 11 лютого ввечері. Його активували дистанційно. Через теракт пошкоджено розташовані поруч будинки, а також автомобілі.

Затриманий чоловік. Фото: КМП

Підозрюваних затримали. Дії чоловіків кваліфікували за ч. 2 ст. 258 КК України, а саме як вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підозрюваних у теракті затримала Служба безпеки України.

Також ми розповідали про те, що в Одесі 16 лютого вибухнув автомобіль — СБУ кваліфікувала теракт.