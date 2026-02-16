Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вибух авто у Києві — двом чоловікам оголосили підозри у теракті

Вибух авто у Києві — двом чоловікам оголосили підозри у теракті

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 16:03
Вибух авто у Києві кваліфікували як теракт — двом чоловікам оголосили підозри
Автомобіль, який підірвали у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві двоє чоловіків підірвали автомобіль. Дії 28-річного мешканця Одещини та 47-річного громадянина Німеччини кваліфікували як вчинення теракту.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Теракт у Києві

Як встановила прокуратура, чоловіки познайомилися в одному зі столичних готелів. Іноземець раніше служив в ЗСУ, але згодом втік та оселився у столиці. Російські спецслужби завербували підозрюваних, аби ті зробили вибуховий пристрій та встановили його.

СБУ затримали російських агентів
Підозрюваний у теракті. Фото: КМП

Готувалися до теракту в орендованій квартирі в центрі Києва, неподалік однієї з будівель СБУ. Чоловіки виготовили дистанційно керований саморобний вибуховий пристрій та встановили його в авто, припаркованому у дворі будинку.

Вибух пролунав 11 лютого ввечері. Його активували дистанційно. Через теракт пошкоджено розташовані поруч будинки, а також автомобілі.

СБУ затримали російських агентів
Затриманий чоловік. Фото: КМП

Підозрюваних затримали. Дії чоловіків кваліфікували за ч. 2 ст. 258 КК України, а саме як вчинення терористичного акту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що підозрюваних у теракті затримала Служба безпеки України.

Також ми розповідали про те, що в Одесі 16 лютого вибухнув автомобіль — СБУ кваліфікувала теракт.

СБУ вибух авто прокуратура підозра
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації