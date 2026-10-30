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Главная Киев Детонация боеприпасов в Вишневом и Миле: пострадавшие до сих пор без помощи

Детонация боеприпасов в Вишневом и Миле: пострадавшие до сих пор без помощи

Ua ru
30 октября 2026 20:05
Эксклюзив
Взрывы в Вишневом и Миле: почему людей не предупредили о детонации боеприпасов dsns.gov.ua
Последствия взрыва в Вишневом. Фото: dsns.gov.ua

Между попаданием российской баллистической ракеты в предприятие "Визар" в Вишневом Киевской области и масштабной детонацией боеприпасов прошло более двух часов. По свидетельствам пострадавших, людей не предупредили об угрозе взрывов и необходимости покинуть опасную зону. В то же время городской совет утверждает, что после попадания звучали сирены и распространялись сообщения об опасности.

Журналисты проекта "Наша справа" проанализировали эксклюзивное видео очевидцев и сопоставили показания жителей с объяснениями официальных служб.

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Могли ли жителей предупредить о взрыве

В результате трагедии 6 июля 2026 года в Вишневом погибли семь человек, ещё 29 получили ранения. Повреждения получили 224 дома, 102 из них были разрушены.

Среди погибших — 23-летняя Анна и её дядя Виталий. Муж женщины Юрий Шамин рассказал, что во время взрывов его жена и её дядя находились в цехе, выход из которого заблокировала взрывная волна.

Другая пострадавшая, Елена, потеряла мать. По словам женщины, семью не предупредили о возможной детонации и необходимости эвакуации. В то же время официальные службы приводят иную хронологию событий.

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Могли ли жители получить предупреждение раньше и кто отвечал за их безопасность — один из ключевых вопросов расследования.

Почему пострадавшие в Миле до сих пор не получили помощи

Семья Русланы Сидоренко, которая лишилась дома в селе Мила после детонации боеприпасов 28 августа, утверждает, что не получала предложений о предоставлении временного жилья от местных властей.

Семья пока рассчитывает на компенсацию по программе "еВосстановление". Другая жительница Милы, Юлия, живет в доме с поврежденной крышей, из-за чего вода проникает внутрь.

Восстановление затягивается, в частности, из-за отсутствия технических обследований и нехватки ресурсов для работы комиссий.

Что показал аудит восстановления Вишневого и Мили

Проблемы с восстановлением населенных пунктов также были зафиксированы в отчете Счетной палаты о проекте восстановления территорий, пострадавших в результате российской агрессии.

Правительство заявляло о выделении более 3 миллиардов гривен на восстановление жилья и инфраструктуры в Вишневом и Миле. Однако часть пострадавших, как и раньше, не получила необходимой помощи.

Почему жителей, по их словам, не предупредили об опасности до начала масштабной детонации, кто отвечал за безопасное хранение боеприпасов и почему восстановление разрушенных домов затягивается? Журналистка проекта "Наша справа" Диана Лановец проанализировала показания пострадавших, ответы официальных служб и выводы аудита. Подробнее — в полном материале расследования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российского ракетного удара по Вишневому без газоснабжения остались около 300 частных домов. Из-за повреждений газопроводов и многочисленных утечек на месте работали более 50 специалистов Группы "Нафтогаз" с привлечением 20 единиц специальной техники.

Также Новини.LIVE писали, что на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в Миле может потребоваться несколько миллиардов гривен. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пострадавшим планируют предоставлять компенсации для самостоятельного ремонта или приобретения нового жилья вместо полностью уничтоженного.

взрыв Киевская область расследование война в Украине повреждение домов
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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