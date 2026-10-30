Последствия взрыва в Вишневом. Фото: dsns.gov.ua

Между попаданием российской баллистической ракеты в предприятие "Визар" в Вишневом Киевской области и масштабной детонацией боеприпасов прошло более двух часов. По свидетельствам пострадавших, людей не предупредили об угрозе взрывов и необходимости покинуть опасную зону. В то же время городской совет утверждает, что после попадания звучали сирены и распространялись сообщения об опасности.

Журналисты проекта "Наша справа" проанализировали эксклюзивное видео очевидцев и сопоставили показания жителей с объяснениями официальных служб.

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Могли ли жителей предупредить о взрыве

В результате трагедии 6 июля 2026 года в Вишневом погибли семь человек, ещё 29 получили ранения. Повреждения получили 224 дома, 102 из них были разрушены.

Среди погибших — 23-летняя Анна и её дядя Виталий. Муж женщины Юрий Шамин рассказал, что во время взрывов его жена и её дядя находились в цехе, выход из которого заблокировала взрывная волна.

Другая пострадавшая, Елена, потеряла мать. По словам женщины, семью не предупредили о возможной детонации и необходимости эвакуации. В то же время официальные службы приводят иную хронологию событий.

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Могли ли жители получить предупреждение раньше и кто отвечал за их безопасность — один из ключевых вопросов расследования.

Почему пострадавшие в Миле до сих пор не получили помощи

Семья Русланы Сидоренко, которая лишилась дома в селе Мила после детонации боеприпасов 28 августа, утверждает, что не получала предложений о предоставлении временного жилья от местных властей.

Семья пока рассчитывает на компенсацию по программе "еВосстановление". Другая жительница Милы, Юлия, живет в доме с поврежденной крышей, из-за чего вода проникает внутрь.

Восстановление затягивается, в частности, из-за отсутствия технических обследований и нехватки ресурсов для работы комиссий.

Что показал аудит восстановления Вишневого и Мили

Проблемы с восстановлением населенных пунктов также были зафиксированы в отчете Счетной палаты о проекте восстановления территорий, пострадавших в результате российской агрессии.

Правительство заявляло о выделении более 3 миллиардов гривен на восстановление жилья и инфраструктуры в Вишневом и Миле. Однако часть пострадавших, как и раньше, не получила необходимой помощи.

Почему жителей, по их словам, не предупредили об опасности до начала масштабной детонации, кто отвечал за безопасное хранение боеприпасов и почему восстановление разрушенных домов затягивается? Журналистка проекта "Наша справа" Диана Лановец проанализировала показания пострадавших, ответы официальных служб и выводы аудита. Подробнее — в полном материале расследования.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после российского ракетного удара по Вишневому без газоснабжения остались около 300 частных домов. Из-за повреждений газопроводов и многочисленных утечек на месте работали более 50 специалистов Группы "Нафтогаз" с привлечением 20 единиц специальной техники.

Также Новини.LIVE писали, что на восстановление поврежденного и разрушенного жилья в Миле может потребоваться несколько миллиардов гривен. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что пострадавшим планируют предоставлять компенсации для самостоятельного ремонта или приобретения нового жилья вместо полностью уничтоженного.