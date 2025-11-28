Взрыв на Оболони в Киеве 28 ноября — в ГСЧС показали последствия

Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе Киева уже ликвидировали пожар в результате мощного взрыва в гаражном кооперативе в пятницу, 28 ноября. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Telegram.

Пожар на Оболони в Киеве 28 ноября

В 17:29 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской. Известно, что возгорание произошло в одном из боксов гаражного кооператива, который использовался как СТО.

"Во время тушения из опасной зоны вынесено четыре кислородных баллона. Огнем уничтожено по меньшей мере четыре авто. Пожар пожарные ликвидировали в 18:40 на площади 130 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 28 ноября в Киеве в Оболонском районе прогремел мощный взрыв. В сети сообщили о пожаре.

Впоследствии в полиции отметили, что взрыв произошел в помещении СТО. На месте работали правоохранители.