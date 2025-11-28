Видео
Взрыв на Оболони в Киеве — в ГСЧС показали последствия

Взрыв на Оболони в Киеве — в ГСЧС показали последствия

Дата публикации 28 ноября 2025 22:26
Взрыв на Оболони в Киеве 28 ноября — в ГСЧС показали последствия
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе Киева уже ликвидировали пожар в результате мощного взрыва в гаражном кооперативе в пятницу, 28 ноября. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве в Telegram.

Читайте также:

Пожар на Оболони в Киеве 28 ноября

В 17:29 к спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Богатырской. Известно, что возгорание произошло в одном из боксов гаражного кооператива, который использовался как СТО.

Пожежа в Києві 28 листопада
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС
Пожежа на Оболоні в Києві 28 листопада
Последствия взрыва в Киеве. Фото: ГСЧС

"Во время тушения из опасной зоны вынесено четыре кислородных баллона. Огнем уничтожено по меньшей мере четыре авто. Пожар пожарные ликвидировали в 18:40 на площади 130 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Вибух в Києві 28 листопада
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
Вибух на Оболоні в Києві 28 листопада
Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС
Рятувальники ДСНС
Ликвидация пожара в Киеве 28 ноября. Фото: ГСЧС
Ліквідація пожежі в Києві 28 листопада
Последствия пожара в Киеве. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 28 ноября в Киеве в Оболонском районе прогремел мощный взрыв. В сети сообщили о пожаре.

Впоследствии в полиции отметили, что взрыв произошел в помещении СТО. На месте работали правоохранители.

Киев пожар ГСЧС взрыв огонь
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
