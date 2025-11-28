Взрыв в Оболонском районе Киева — детали от полиции

Взрыв в Киеве — в полиции назвали причины
В пятницу вечером, 28 ноября, в одном из районов Киева прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в помещении СТО.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram.
Взрыв в Киеве 28 ноября — что известно
Сегодня вечером, 28 ноября, в Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв — сейчас там работает полиция.
Предварительно установлено, что в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.
Пострадавших в результате взрыва в Киеве нет. На месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства.
