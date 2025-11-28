Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Взрыв в Киеве — в полиции назвали причины

Взрыв в Киеве — в полиции назвали причины

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 19:00
Взрыв в Оболонском районе Киева — детали от полиции
Полиция на месте взрыва в Киеве в пятницу, 28 ноября, 2025 года. Фото: Нацполиция

В пятницу вечером, 28 ноября, в одном из районов Киева прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в помещении СТО.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Вибух у Києві на Оболоні 28 листопада
Пожар в результате взрыва в Киеве 28 ноября. Фото: Нацполиция

Взрыв в Киеве 28 ноября — что известно

Сегодня вечером, 28 ноября, в Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв — сейчас там работает полиция.

Предварительно установлено, что в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.

Пострадавших в результате взрыва в Киеве нет. На месте сейчас работают сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства.

Ранее мы информировали о масштабном пожаре в результате взрыва в Киеве 28 ноября.

Также мы сообщали, что недавно в Шевченковском районе Киева взорвалась зарядная станция.

Киев взрыв полиция война в Украине Оболонь
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации