Вибух на Оболоні в Києві 28 листопада — у ДСНС показали наслідки

Вибух на Оболоні в Києві — у ДСНС показали наслідки
В Оболонському районі Києва вже ліквідували пожежу внаслідок потужного вибуху в гаражному кооперативі у пʼятницю, 28 листопада. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві у Telegram.
Пожежа на Оболоні в Києві 28 листопада
О 17:29 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богатирській. Відомо, що загоряння сталося в одному з боксів гаражного кооперативу, що використовувався як СТО.
"Під час гасіння з небезпечної зони винесено чотири кисневі балони. Вогнем знищено щонайменше чотири авто. Пожежу вогнеборці ліквідували о 18:40 на площі 130 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, 28 листопада у Києві в Оболонському районі пролунав потужний вибух. У мережі повідомили про пожежу.
Згодом у поліції зазначили, що вибух стався у приміщення СТО. На місці працювали правоохоронці.
Читайте Новини.LIVE!