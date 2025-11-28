Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вибух на Оболоні в Києві — у ДСНС показали наслідки

Вибух на Оболоні в Києві — у ДСНС показали наслідки

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 22:26
Вибух на Оболоні в Києві 28 листопада — у ДСНС показали наслідки
Пожежа в Києві. Фото: ДСНС

В Оболонському районі Києва вже ліквідували пожежу внаслідок потужного вибуху в гаражному кооперативі у пʼятницю, 28 листопада. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Пожежа на Оболоні в Києві 28 листопада

О 17:29 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богатирській. Відомо, що загоряння сталося в одному з боксів гаражного кооперативу, що використовувався як СТО.

Пожежа в Києві 28 листопада
Пожежа в Києві. Фото: ДСНС
Пожежа на Оболоні в Києві 28 листопада
Наслідки вибуху в Києві. Фото: ДСНС

"Під час гасіння з небезпечної зони винесено чотири кисневі балони. Вогнем знищено щонайменше чотири авто. Пожежу вогнеборці ліквідували о 18:40 на площі 130 квадратних метрів", — йдеться у повідомленні.

Вибух в Києві 28 листопада
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС
Вибух на Оболоні в Києві 28 листопада
Рятувальники в Києві. Фото: ДСНС
Рятувальники ДСНС
Ліквідація пожежі в Києві 28 листопада. Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі в Києві 28 листопада
Наслідки пожежі в Києві. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що причину пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 листопада у Києві в Оболонському районі пролунав потужний вибух. У мережі повідомили про пожежу.

Згодом у поліції зазначили, що вибух стався у приміщення СТО. На місці працювали правоохоронці.

Київ пожежа ДСНС вибух вогонь
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації