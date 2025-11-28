Вибух в Оболонському районі Києва — деталі від поліції

Поліція на місці вибуху у Києві у п'ятницю, 28 листопада, 2025 року. Фото: Нацполіція

У п'ятницю ввечері, 28 листопада, в одному із районів Києва пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що вибух стався у приміщення СТО.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у Telegram.

Пожежа внаслідок вибуху у Києві 28 листопада. Фото: Нацполіція

Вибух у Києві 28 листопада — що відомо

Сьогодні ввечері, 28 листопада, в Оболонському районі Києва пролунав потужний вибух — наразі там працює поліція.

Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.

Потерпілих внаслідок вибуху у Києві немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.

Раніше ми інформували про масштабну пожежу внаслідок вибуху у Києві 28 листопада.

Також ми повідомляли, що нещодавно у Шевченківському районі Києва вибухнула зарядна станція.