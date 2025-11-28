Вибух в Оболонському районі Києва — деталі від поліції

Вибух у Києві — у поліції назвали причини
У п'ятницю ввечері, 28 листопада, в одному із районів Києва пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що вибух стався у приміщення СТО.
Про це інформує пресслужба Поліції Києва у Telegram.
Вибух у Києві 28 листопада — що відомо
Сьогодні ввечері, 28 листопада, в Оболонському районі Києва пролунав потужний вибух — наразі там працює поліція.
Попередньо встановлено, що у приміщення СТО під час робіт із заміни газових фільтрів транспортного засобу стався вибух.
Потерпілих внаслідок вибуху у Києві немає. На місці наразі працюють працівники ДСНС та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, які зʼясовують всі обставини.
Раніше ми інформували про масштабну пожежу внаслідок вибуху у Києві 28 листопада.
Також ми повідомляли, що нещодавно у Шевченківському районі Києва вибухнула зарядна станція.
Читайте Новини.LIVE!