Главная Киев Взрыв возле "Родины-матери" — последствия атаки на музей в Киеве

Взрыв возле "Родины-матери" — последствия атаки на музей в Киеве

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 14:46
Россияне нанесли ущерб музею Второй мировой войны
Разбитое стекло в музее. Фото: кадр из видео

В ночь на вторник, 3 февраля, оккупанты нанесли удар по Киеву. Вражеский дрон нанес повреждения одному из важнейших мемориальных объектов страны — Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщил генеральный директор музея Юрий Савчук в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Читайте также:

Россияне нанесли ущерб музею Второй мировой войны

По словам Савчука, взрывная волна повредила здание музея и вызвала разрушение пяти витражей в Зале Славы — сакральном пространстве, где на мраморных пилонах высечены имена Героев, победивших нацизм. Эпицентр взрыва находился в опасной близости к монументу "Родина-мать".

Чтобы сохранить экспозицию и избежать дальнейших повреждений из-за мороза, работники музея были вынуждены срочно принять экстренные меры: слили воду из системы отопления, чтобы избежать разрыва труб, а также подключили генераторы для поддержания теплового и электроснабжения.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу. Посетителям только временно будет ограничен доступ в Зал Славы и прилегающей территории, где будут продолжаться ремонтные работы.

Напомним, что ранее стало известно, что в результате массированной российской атаки был поврежден зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

В ночь на сегодня россияне атаковали восемь областей Украины.

Киев обстрелы музеи Батькивщина
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
