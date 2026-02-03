Разбитое стекло в музее. Фото: кадр из видео

В ночь на вторник, 3 февраля, оккупанты нанесли удар по Киеву. Вражеский дрон нанес повреждения одному из важнейших мемориальных объектов страны — Национальному музею истории Украины во Второй мировой войне.

Об этом сообщил генеральный директор музея Юрий Савчук в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Россияне нанесли ущерб музею Второй мировой войны

По словам Савчука, взрывная волна повредила здание музея и вызвала разрушение пяти витражей в Зале Славы — сакральном пространстве, где на мраморных пилонах высечены имена Героев, победивших нацизм. Эпицентр взрыва находился в опасной близости к монументу "Родина-мать".

Чтобы сохранить экспозицию и избежать дальнейших повреждений из-за мороза, работники музея были вынуждены срочно принять экстренные меры: слили воду из системы отопления, чтобы избежать разрыва труб, а также подключили генераторы для поддержания теплового и электроснабжения.

Несмотря на повреждения, музей продолжает работу. Посетителям только временно будет ограничен доступ в Зал Славы и прилегающей территории, где будут продолжаться ремонтные работы.

В ночь на сегодня россияне атаковали восемь областей Украины.