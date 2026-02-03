Відео
Головна Київ Вибух біля "Батьківщини-матері" — наслідки атаки на музей у Києві

Дата публікації: 3 лютого 2026 14:46
Росіяни завдали шкоди музею Другій світовій війні
Розбите скло у музеї. Фото: кадр з відео

У ніч на вівторок, 3 лютого, окупанти завдали удару по Києву. Ворожий дрон завдав пошкоджень одному з найважливіших меморіальних об’єктів країни — Національному музею історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

За словами Савчука, вибухова хвиля пошкодила будівлю музею та спричинила руйнування п’яти вітражів у Залі Слави — сакральному просторі, де на мармурових пілонах викарбувані імена Героїв, які перемогли нацизм. Епіцентр вибуху знаходився у небезпечній близькості до монумента "Батьківщина-мати".

Щоб зберегти експозицію та уникнути подальших ушкоджень через мороз, працівники музею були змушені терміново вжити екстрених заходів: злили воду з системи опалення, щоб уникнути розриву труб, а також під’єднали генератори для підтримки теплового та електропостачання.

Попри пошкодження, музей продовжує роботу. Відвідувачам лише тимчасово буде обмежений доступ до Зали Слави та прилеглої території, де триватимуть ремонтні роботи.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що внаслідок масованої російської атаки було пошкоджено зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні.

У ніч на сьогодні росіяни атакували вісім областей України.

Київ обстріли музеї Батьківщина війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
