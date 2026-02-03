Розбите скло у музеї. Фото: кадр з відео

У ніч на вівторок, 3 лютого, окупанти завдали удару по Києву. Ворожий дрон завдав пошкоджень одному з найважливіших меморіальних об’єктів країни — Національному музею історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомив генеральний директор музею Юрій Савчук у коментарі журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Росіяни завдали шкоди музею Другій світовій війні

За словами Савчука, вибухова хвиля пошкодила будівлю музею та спричинила руйнування п’яти вітражів у Залі Слави — сакральному просторі, де на мармурових пілонах викарбувані імена Героїв, які перемогли нацизм. Епіцентр вибуху знаходився у небезпечній близькості до монумента "Батьківщина-мати".

Щоб зберегти експозицію та уникнути подальших ушкоджень через мороз, працівники музею були змушені терміново вжити екстрених заходів: злили воду з системи опалення, щоб уникнути розриву труб, а також під’єднали генератори для підтримки теплового та електропостачання.

Попри пошкодження, музей продовжує роботу. Відвідувачам лише тимчасово буде обмежений доступ до Зали Слави та прилеглої території, де триватимуть ремонтні роботи.

У ніч на сьогодні росіяни атакували вісім областей України.