Взрывы в Вишневом: Зеленский объявил об увольнениях в Укроборонпроме

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Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

После взрыва в Вишневом в «Укроборонпроме» будут увольнения, — Зеленский

Президент заявил, что после взрыва на складе боеприпасов в Вишневом возбуждено уголовное дело, а виновные будут привлечены к ответственности.

По словам президента, он уже заслушал доклады Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса Генерального прокурора об обстоятельствах взрыва.

Ведется уголовное дело. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. И, безусловно, в «Укроборонпроме» будут увольнения. Потому что склад принадлежал одному из предприятий «Укроборонпрома», — заявил глава государства.

Зеленский назвал инцидент «абсолютно ужасной ситуацией» и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.

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