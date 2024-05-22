Ирпенские выпускники танцевали вальс на киевском вокзале

Выпускники Ирпенской школы. Фото: Скриншот с видео

Выпускники одной из школ города Ирпень, разрушенной ракетным ударом россиян, танцевали вальс на Центральном вокзале Киева. Аккомпанировала детям известная испанская скрипачка Летисия Морено.

Об этом сообщили на странице Укрзализныци во вторник, 21 мая.

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Из-за того, что одну из школ в Ирпене разрушила российская ракета, школьники не смогли провести выпускной в стенах родного учебного заведения. Поэтому было принято решение провести символический выпускной танец на Центральном вокзале Киева.

К участию в этом действе привлекли известную испанскую скрипачку Летисию Морено. Дети долго репетировали и символично то, что во время одной из генеральных репетиций в Киеве звучала воздушная тревога, поэтому выпускникам пришлось продолжить репетицию в подвале вокзала.

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В Укрзализныци сообщили, что музыкантка прибыла в столицу и посетила Iron Land — Детскую точку "Совместно" от Укрзализныци и ЮНИСЕФ, где познакомилась с выпускниками ирпенского лицея №3. Их школа была разрушена в результате обстрелов, однако ЮНИСЕФ помог отстроить заведение, и школьники смогли вернуться за парты.

Напомним, что Ирпень во время полномасштабного вторжения россиян стал одним из наиболее пострадавших городов. Еще до сегодняшнего дня саперы ликвидируют боевые артиллерийские снаряды и находят взрывные устройства в городе.

Из остатков таких снарядов и других боеприпасов в Ирпене был создан монумент.