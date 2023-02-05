Столичные полицейские остановили водителя с признаками наркотического опьянения

Ездил без лобового стекла: в Киеве полицейские остановили водителя с признаками наркотического опьянения
Патрульная полиция Киева остановила мужчину, который ездил по городу без лобового стекла. Кроме того, у водителя имелись признаки наркотического опьянения.
Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.
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Что известно
Произошло событие на въезде в столицу. Патрульные увидели автомобиль, который двигался без лобового стекла. Остановив машину, патрульные обнаружили, что водитель к тому же имеет и признаки наркотического опьянения.
"Общаясь с водителем автомобиля Brilliance, полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. С помощью информационных баз охранники порядка узнали, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии и был лишен судом права вождения", — говорится в сообщении.
Кроме того, при поверхностной проверке инспекторы обнаружили у пассажира устройство для программирования ключей от авто, а в мобильном телефоне переписку с номерами российских операторов.
Известно, что на водителя составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое в течение года управляло транспортными средствами в таком состоянии (штраф 34 тысячи гривен) и за управление транспортным средством, лишившись такого права судом (штраф 20 400 гривен).
"Поскольку мужчины раньше имели проблемы с законом патрульные вызвали на место сотрудников управления уголовного розыска", — рассказали полицейские.
Напомним, накануне на Киевщине в городе Обухове продавщица избила палкой нападающего в магазине. Сначала мужчина ворвался в магазин и набросился на нее с палкой, однако женщина собственноручно остановила преступника.