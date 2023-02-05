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Їздив без лобового скла: у Києві поліцейські спинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

5 лютого 2023 12:28
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Столичні поліцейські спинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння
Правопорушнику виписали штрафів на суму понад 54 тисячі гривень
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Патрульна поліція Києва зупинила чоловіка, який їздив по місту без лобового скла. Крім того, у водія були ознаки наркотичного сп’яніння.

Про це інформує пресслужба столичної поліції.

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Що відомо

Сталася подія на в'їзді до столиці. Патрульні побачили автівку, яка рухалася без лобового скла. Зупинивши машину, патрульні виявили, що керманич до всього має й ознаки наркотичного сп'яніння.

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"Спілкуючись з кермувальником автомобіля Brilliance, поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. За допомогою інформаційних баз охоронці порядку дізналися, що громадянин вже притягався до адміністративної відповідальності за водіння у нетверезому стані й був позбавлений судом права керування", — йдеться у повідомленні.

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Окрім того, під час поверхневої перевірки інспектори виявили у пасажира пристрій для програмування ключів від авто, а в мобільному телефоні листування з номерами російських операторів.

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Відомо, що на водія склали протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка протягом року керувала транспортними засобами у такому стані (штраф 34 тисячі гривень) та за керування транспортним засобом, бувши позбавленим такого права судом (штраф 20 400 гривень).

"Оскільки чоловіки раніше мали проблеми із законом, патрульні викликали на місце співробітників управління карного розшуку", — розповіли поліцейські.

Нагадаємо, напередодні на Київщині у місті Обухові продавчиня відлупцювала палицею нападника у магазині. Спершу чоловік вдерся в магазин і накинувся на неї з палицею, втім жінка власноруч зупинила злочинця.

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