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Из бюджета Киева выделят средства на приобретение 1000 путевок для детей в "Артек"

17 мая 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из бюджета Киева выделят средства на приобретение 1000 путевок для детей в "Артек"
Дети. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из бюджета Киева будут выделены средства на приобретение 1000 путевок для детей в Международный детский центр "Артек". Туда отправят тех, кто нуждается в особом социальном внимании и поддержке.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей и семьи Киевской ОВА Ирина Антошко во время брифинга в пятницу, 17 мая.

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Покупка путевок предусмотрена областной комплексной программой поддержки семьи и детей Киевской области до 2027 года.

"За счет областного, местного и государственного бюджетов смогут оздоровиться дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки; дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах; дети с инвалидностью; дети военнослужащих и дети других категорий, нуждающихся в социальном внимании и поддержке", — рассказала Антошко.

По ее словам, с апреля текущего года начато оздоровление детей в Международном детском центре "Артек" в Киевской и Закарпатской областях, где уже оздоровлено более 200 детей Киевщины.

С 14 мая за средства областного бюджета уже начали отдых 50 детей с инвалидностью в оздоровительном учреждении Закарпатской области.

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали, что в 2024 году украинские дети снова смогут отдохнуть по государственной программе "єОздоровлення". Количество заведений, куда можно будет купить путевки, расширится.

Также в 2024 году государство оказывает материальную помощь для детей, над которыми установлена опека. В правительстве объяснили, как изменились суммы и как получить опекунам.

Киев
дети
отдых
деньги
детский лагерь

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