З бюджету Києва виділять кошти на придбання 1000 путівок для дітей в "Артек"

Діти. Фото: Новини.LIVE

З бюджету Києва виділять кошти на придбання 1000 путівок для дітей в Міжнародний дитячий центр "Артек". Туди відправлять тих, хто потребує особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей та сім’ї Київської ОВА Ірина Антошко під час брифінгу у п'ятницю, 17 травня.

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Путівки для дітей в "Артек"

Купівля путівок передбачена Обласною комплексною програмою підтримки сім’ї та дітей Київської області до 2027 року.

"За рахунок обласного, місцевого та державного бюджетів зможуть оздоровитись діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти військовослужбовців та діти інших категорій, які потребують соціальної уваги та підтримки", — розповіла Антошко.

За її словами, з квітня поточного року розпочато оздоровлення дітей в Міжнародному дитячому центрі "Артек" у Київській та Закарпатській областях, де вже оздоровлено більш ніж 200 дітей Київщини.

З 14 травня за кошти обласного бюджету вже розпочали відпочинок 50 дітей з інвалідністю в оздоровчому закладі Закарпатської області.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2024 році українські діти знову зможуть відпочити за державною програмою "єОздоровлення". Кількість закладів, куди можна буде придбати путівки, розшириться.

Також у 2024 році держава надає матеріальну допомогу для дітей, над якими встановлено опіку. В уряді пояснили, як змінились суми та як отримати опікунам.