В Киеве из-под завалов достали мужчину — подробности от МВД

Из-под завалов достали киевлянина, которого зажало конструкциями
В Киеве из-под завалов разрушенной многоэтажки достали мужчину, которого зажало конструкциями. Более трех часов спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, 31 июля.
Спасение мужчины из-под завалов в Киеве
Мужчина провалился со второго этажа на первый, где его зажало конструкциями. Клименко отметил, что важно было не потерять ни одной минуты.
"К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", — рассказал он.
Сейчас в Киеве продолжаются поисково-спасательные операции на двух локациях, а аварийно-спасательные — на шести. Привлечено много техники и специалистов для спасения людей.
Глава МВД подчеркнул, что работа продолжается непрерывно.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за ночь оккупанты ранили наибольшее количество детей с начала большой войны.
В целом российские захватчики запустили 309 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".
Читайте Новини.LIVE!