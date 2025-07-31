Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Из-под завалов достали киевлянина, которого зажало конструкциями

Из-под завалов достали киевлянина, которого зажало конструкциями

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 11:05
В Киеве из-под завалов достали мужчину — подробности от МВД
Спасатели достают мужчину. Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Киеве из-под завалов разрушенной многоэтажки достали мужчину, которого зажало конструкциями. Более трех часов спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, 31 июля.

Реклама
Читайте также:

Спасение мужчины из-под завалов в Киеве

Мужчина провалился со второго этажа на первый, где его зажало конструкциями. Клименко отметил, что важно было не потерять ни одной минуты.

Порятунок чоловіка в Києві 31 липня
Спасение мужчины в Киеве. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", — рассказал он.

У Києві з-під завалів дістали чоловіка
Спасение мужчины в Киеве. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Порятунок чоловіка в Києві після російського обстрілу31 липня
Спасение мужчины в Киеве. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Сейчас в Киеве продолжаются поисково-спасательные операции на двух локациях, а аварийно-спасательные — на шести. Привлечено много техники и специалистов для спасения людей.

Глава МВД подчеркнул, что работа продолжается непрерывно.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за ночь оккупанты ранили наибольшее количество детей с начала большой войны.

В целом российские захватчики запустили 309 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".

МВД Киев война обстрелы спасатели Игорь Клименко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации