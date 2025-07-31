В Киеве из-под завалов достали мужчину — подробности от МВД

Спасатели достают мужчину. Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Киеве из-под завалов разрушенной многоэтажки достали мужчину, которого зажало конструкциями. Более трех часов спасатели поддерживали с ним голосовой контакт.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, 31 июля.

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Мужчина провалился со второго этажа на первый, где его зажало конструкциями. Клименко отметил, что важно было не потерять ни одной минуты.

Спасение мужчины в Киеве. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"К пострадавшему трудно добирались: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный тоннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", — рассказал он.

Спасение мужчины в Киеве. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Спасение мужчины в Киеве. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Сейчас в Киеве продолжаются поисково-спасательные операции на двух локациях, а аварийно-спасательные — на шести. Привлечено много техники и специалистов для спасения людей.

Глава МВД подчеркнул, что работа продолжается непрерывно.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за ночь оккупанты ранили наибольшее количество детей с начала большой войны.

В целом российские захватчики запустили 309 дронов и восемь крылатых ракет "Искандер-К".