У Києві з-під завалів дістали чоловіка — деталі від МВС

Рятувальники дістають чоловіка. Фото: t.me/Klymenko_MVS

У Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали чоловіка, якого затисло конструкціями. Понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, 31 липня.

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Чоловік провалився з другого поверху на перший, де його затисло конструкціями. Клименко зауважив, що важливо було не втратити жодної хвилини.

Порятунок чоловіка в Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", — розповів він.

Порятунок чоловіка в Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Порятунок чоловіка в Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Наразі в Києві тривають пошуково-рятувальні операції на двох локаціях, а аварійно-рятувальні — на шести. Залучено багато техніки та фахівців для порятунку людей.

Глава МВС наголосив, що робота триває безперервно.

Допис Клименка. Фото: скриншот

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