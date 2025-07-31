У Києві з-під завалів дістали чоловіка — деталі від МВС

З-під завалів дістали киянина, якого затисло конструкціями
У Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали чоловіка, якого затисло конструкціями. Понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, 31 липня.
Порятунок чоловіка з-під завалів у Києві
Чоловік провалився з другого поверху на перший, де його затисло конструкціями. Клименко зауважив, що важливо було не втратити жодної хвилини.
"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", — розповів він.
Наразі в Києві тривають пошуково-рятувальні операції на двох локаціях, а аварійно-рятувальні — на шести. Залучено багато техніки та фахівців для порятунку людей.
Глава МВС наголосив, що робота триває безперервно.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за ніч окупанти поранили найбільшу кількість дітей з початку великої війни.
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