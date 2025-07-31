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Головна Київ З-під завалів дістали киянина, якого затисло конструкціями

З-під завалів дістали киянина, якого затисло конструкціями

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Дата публікації: 31 липня 2025 11:05
У Києві з-під завалів дістали чоловіка — деталі від МВС
Рятувальники дістають чоловіка. Фото: t.me/Klymenko_MVS

У Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали чоловіка, якого затисло конструкціями. Понад три години рятувальники підтримували з ним голосовий контакт.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, 31 липня.

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Порятунок чоловіка з-під завалів у Києві

Чоловік провалився з другого поверху на перший, де його затисло конструкціями. Клименко зауважив, що важливо було не втратити жодної хвилини.

Порятунок чоловіка в Києві 31 липня
Порятунок чоловіка в Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS

"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", — розповів він.

У Києві з-під завалів дістали чоловіка
Порятунок чоловіка в Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS
Порятунок чоловіка в Києві після російського обстрілу31 липня
Порятунок чоловіка в Києві. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Наразі в Києві тривають пошуково-рятувальні операції на двох локаціях, а аварійно-рятувальні — на шести. Залучено багато техніки та фахівців для порятунку людей.

Глава МВС наголосив, що робота триває безперервно.

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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за ніч окупанти поранили найбільшу кількість дітей з початку великої війни.

Загалом російські загарбники запустили 309 дронів та вісім крилатих ракет "Іскандер-К".

МВС Київ війна обстріли рятувальники Ігор Клименко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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