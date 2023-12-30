С начала войны судьи Печерского суда нажили богатств на 440 тысяч долларов — расследование

Судья Печерского суда в Киеве Сергей Вовк. Фото: Слідство. Інфо

Журналисты "Слідство. Інфо" в рамках расследования обнаружили, что судьи Печерского суда Киева за время войні нажили имущества на сумму около 440 тысяч долларов. Ожидается, что более подробная информация появится в их официальных декларациях, которые должны быть представлены до марта 2024 года.

Об этом говорится в расследовании "Слідство. Інфо".

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Печерский суд в Киеве известен своими скандалами, так как находится в центре украинской столицы и решает ключевые вопросы национального масштаба. Судьи этого суда также привлекают внимание своей деятельностью.

Несмотря на законные сроки для декларирования имущества, журналисты "Слідства. Інфо" обнаружили в официальных реестрах, что судьи и их родственники приобрели значительное имущество в период военных действий.

Например, заместитель председателя Печерского суда Олег Белоцерковец купил квартиру в комфорт-классе в ноябре 2022 года, стоимость которой составляет около 60 тысяч долларов, и автомобиль Toyota C-HR 2022 года, цена которого варьируется от 36 до 41 тысячи долларов.

Судья Олег Белоцерковец. Фото: Слідство. Інфо

Известный судья Сергей Вовк. В 2022 году его жена стала владелицей Volkswagen multivan t6, стоимостью около 90 тысяч долларов. На вопрос о покупке автомобиля Вовк ответил, что это был подарок жене и является семейным делом.

Судья Сергей Вовк. Фото: Слідство. Інфо

Еще один судья, Галина Матийчук, имеет сына Олеся, который в марте 2023 года приобрел недвижимость в бизнес-классе на севере Киева. Квартира площадью 95 квадратных метров обошлась ему в 7,5 миллиона гривен, кроме того, он купил гараж и нежилое помещение.

Судья Галина Матийчук. Фото: Слідство. Інфо

Напомним, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения к еще одному судье Киевского апелляционного суда. Он и еще три его коллеги подозреваются в получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.