ВАКС арестовал четвертого судью Киевского апелляционного суда, подозреваемого в коррупции
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения к еще одному судье Киевского апелляционного суда. Он и еще три его коллеги подозреваются в получении взятки в размере 35 тысяч долларов за принятие решения об отмене ареста имущества.
Об этом сообщает САП.
Мера пресечения для четвертого судьи
"ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 4 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей", — говорится в сообщении.
Четырех судей Киевского апелляционного суда подозревают в коррупции
Напомним, 30 ноября 2023 года прокуроры САП сообщили о подозрении четырем судьям Киевского апелляционного суда. По состоянию на сегодняшний день ко всем четырем подозреваемым предприняли меры предосторожности:
- 5 декабря — для первого судьи применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 миллионов гривен с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
- 6 декабря — для второго судьи применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2,5 миллиона гривен залога.
- 8 декабря — к третьему судье применили меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 5 миллионов гривен.
В то же время, поскольку в двух последних случаях залог внесен, на двух судей возложены соответствующие процессуальные обязанности. В период с 15 декабря по 30 января 2024 г. их отстранили от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
К слову, дтективы НАБУ нашли у судьи Киевского апелляционного суда Игоря Паленика 115 тысяч долларов, расфасованных в упаковках из-под кофе. Чиновника обвиняют в получении взятки по делу эксглавы Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.
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