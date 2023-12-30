З початку війни судді Печерського суду нажили багатств на 440 тисяч доларів
Журналісти "Слідство. Інфо" в рамках розслідування виявили, що судді Печерського суду Києва за час війни нажили майна на суму близько 440 тисяч доларів. Очікується, що докладніша інформація з'явиться в їх офіційних деклараціях, які мають бути подані до березня 2024 року.
Про це йдеться у розслідуванні "Слідство. Інфо".
Судді Печерського суду нажили незліченні багатства з початку війни
Печерський суд у Києві відомий своїми скандалами, оскільки перебуває у центрі української столиці та розв'язує ключові питання національного масштабу. Судді цього суду також привертають увагу своєю діяльністю.
Попри законні терміни для декларування майна, журналісти "Слідства. Інфо" виявили в офіційних реєстрах, що судді та їхні родичі набули значного майна у період військових дій.
Наприклад, заступник голови Печерського суду Олег Білоцерківець купив квартиру у комфорт-класі у листопаді 2022 року, вартість якої становить близько 60 тисяч доларів, та автомобіль Toyota C-HR 2022 року, ціна якого варіюється від 36 до 41 тисячі доларів.
Відомий суддя Сергій Вовк. У 2022 році його дружина стала власницею Volkswagen multivan t6 вартістю близько 90 тисяч доларів. На питання про покупку автомобіля Вовк відповів, що це був подарунок дружині та є сімейною справою.
Ще один суддя, Галина Матійчук, має сина Олеся, який у березні 2023 року придбав нерухомість у бізнес-класі на півночі Києва. Квартира площею 95 квадратних метрів коштувала йому 7,5 мільйона гривень, крім того, він купив гараж та нежитлове приміщення.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду. Він та ще три його колеги підозрюються в отриманні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.
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