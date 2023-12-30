З початку війни судді Печерського суду нажили багатств на 440 тисяч доларів

Суддя Печерського суду у Києві Сергій Вовк. Фото: Слідство. Інфо

Журналісти "Слідство. Інфо" в рамках розслідування виявили, що судді Печерського суду Києва за час війни нажили майна на суму близько 440 тисяч доларів. Очікується, що докладніша інформація з'явиться в їх офіційних деклараціях, які мають бути подані до березня 2024 року.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство. Інфо".

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Печерський суд у Києві відомий своїми скандалами, оскільки перебуває у центрі української столиці та розв'язує ключові питання національного масштабу. Судді цього суду також привертають увагу своєю діяльністю.

Попри законні терміни для декларування майна, журналісти "Слідства. Інфо" виявили в офіційних реєстрах, що судді та їхні родичі набули значного майна у період військових дій.

Наприклад, заступник голови Печерського суду Олег Білоцерківець купив квартиру у комфорт-класі у листопаді 2022 року, вартість якої становить близько 60 тисяч доларів, та автомобіль Toyota C-HR 2022 року, ціна якого варіюється від 36 до 41 тисячі доларів.

Суддя Олег Білоцерківець. Фото: Слідство. Інфо

Відомий суддя Сергій Вовк. У 2022 році його дружина стала власницею Volkswagen multivan t6 вартістю близько 90 тисяч доларів. На питання про покупку автомобіля Вовк відповів, що це був подарунок дружині та є сімейною справою.

Суддя Сергій Вовк. Фото: Слідство. Інфо

Ще один суддя, Галина Матійчук, має сина Олеся, який у березні 2023 року придбав нерухомість у бізнес-класі на півночі Києва. Квартира площею 95 квадратних метрів коштувала йому 7,5 мільйона гривень, крім того, він купив гараж та нежитлове приміщення.

Суддя Галина Матійчук. Фото: Слідство. Інфо

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід до ще одного судді Київського апеляційного суду. Він та ще три його колеги підозрюються в отриманні хабаря у розмірі 35 тисяч доларів за ухвалення рішення про скасування арешту майна.