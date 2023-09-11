Из Украины в Нидерланды хотели вывезти артефакты Киевской Руси

Старинные артефакты, изъятые Киевскими таможенниками. Фото: Киевская таможня/Facebook

Киевские таможенники обнаружили и изъяли из посылки старинные украшения 3-18 веков, обладающие культурной и исторической ценностью. Они направлялись из г. Прилуки (Черниговская область) в Нидерланды.

Об этом сообщили в Киевской таможне.

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Сообщается, что во время таможенного контроля таможенники обнаружили десять металлических предметов, имеющих признаки старины. В то же время посылку задекларировали как "одно кольцо".

Следовательно, артефакты были изъяты. Что касается гражданки, которая пересылала старинные украшения, в отношении нее был составлен протокол.

"Как определили в Национальном музее истории Украины, все предметы имеют культурную, а некоторые еще и историческую ценность. Эксперты определили их как аутентичные предметы археологического происхождения, имеющие культурную ценность", — говорится в сообщении.

Что известно о старинных украшениях

Среди изъятых артефактов был бронзовый перстень крупнейшего на сегодняшний день религиозного Ордена иезуитов.

"В Украине иезуитские школы были созданы во Львове, Луцке и Киеве. Среди воспитанников этих школ — Богдан Хмельницкий, Петр Могила и Иван Мазепа. Кроме культурной кольцо имеет еще и историческую ценность", — говорят специалисты.

Старинные артефакты, изъятые Киевскими таможенниками. Фото: Киевская таможня/Facebook

Кроме этого, был изъят "старейший раритет" — античное бронзовое кольцо римского времени с изображением букв VITA, которое датируется 3 ст. н.э.

"Подобные позолоченные перстни были популярны в Римской империи среди свободноотпущенников и граждан, перешедших в стан всадников", — отмечают специалисты.

Старинные артефакты, изъятые Киевскими таможенниками. Фото: Киевская таможня/Facebook

Остальные культурные ценности, пересылавшиеся в Нидерланды, классифицировали как:

средневековый свинцовый игральный кубик с отметками от одного до шести, 9-14 век;

бронзовая и позолоченная лунницы — женские украшения времен Киевской Руси, 10-12 век;

серебряный крестик;

бронзовый перстень домонгольского времени;

посеребренный языческий амулет в виде клыка, времен Киевской Руси, 11-13 век;

бронзовая подвеска к оружию для снаряжения коней, на которых ездили дворяне в 14 веке;

крестильный или детский нательный крестик из медного сплава, 19 век.

Напомним, на пункте пропуска в Одесской области пограничники обнаружили исторические памятки и старопечатные издания. Реликвии пытались вывезти в Румынию и Молдову.

Добавим, что таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины.