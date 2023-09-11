Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow З України до Нідерландів хотіли вивезти артефакти Київської Русі arrow

З України до Нідерландів хотіли вивезти артефакти Київської Русі

11 вересня 2023 13:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
З України до Нідерландів хотіли вивезти артефакти Київської Русі
Старовинні артефакти, які вилучили Київські митники. Фото: Київська митниця/Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століття, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) у Нідерланди. 

Про це повідомили у Київській митниці. 

Читайте також:

Митники вилучили артефакти

Повідомляється, що під час митного контролю митники виявили десять металевих предметів, які мають ознаки старовини. Водночас, посилку задекларували, як "одна каблучка". 

Відтак, артефакти було вилучено. Що стосується громадянки, яка пересилала старовинні прикраси, стосовно неї склали протокол. 

"Як визначили у Національному музеї історії України, всі предмети мають культурну, а деякі ще й історичну цінність. Експерти визначили їх як автентичні предмети археологічного походження, що мають культурну цінність", — йдеться у повідомленні. 

Що відомо про старовинні прикраси

Серед вилучених артефактів був бронзовий перстень найбільшого на сьогодні релігійного Ордену єзуїтів. 

"В Україні єзуїтські школи були створені у Львові, Луцьку та Києві. Серед вихованців цих шкіл – Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа. Окрім культурної перстень має ще й історичну цінність", — кажуть фахівці. 

Старовинні прикраси Київської Русі
Старовинні артефакти, які вилучили Київські митники. Фото: Київська митниця/Facebook

Окрім цього, було вилучено "найстарший раритет" — античний бронзовий перстень римського часу з зображенням літер VITA, який датується 3 ст. н.е. 

"Подібні позолочені персні були популярними в Римській імперії серед вільновідпущеників та громадян, що перейшли до стану вершників", — зазначають. 

Старовинні прикраси Київської Русі
Старовинні артефакти, які вилучили Київські митники. Фото: Київська митниця/Facebook

Решту культурних цінностей, що пересилалися до Нідерландів, класифікували як:

  • середньовічний свинцевий гральний кубик з позначками від одного до шести, 9-14 століття;
  • бронзова та позолочена лунниці — жіночі прикраси часів Київської Русі, 10-12 століття;
  • срібний хрестик;
  • бронзовий перстень домонгольського часу;
  • посріблений язичницький амулет у вигляді ікла, часів Київської Русі, 11-13 століття;
  • бронзова підвіска до зброї для спорядження коней, на яких їздили дворяни у 14 століття;
  • ️хрестильний або дитячий натільний хрестик з мідного сплаву, 19 століття. 

Нагадаємо, на пункті пропуску в Одеській області прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки. Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.

Додамо, що митна служба спростила процедуру виїзду авто з України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Ляшко пояснив, чи є в Україні загроза "хвороби легіонерів"

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз