З України до Нідерландів хотіли вивезти артефакти Київської Русі

Старовинні артефакти, які вилучили Київські митники. Фото: Київська митниця/Facebook

Київські митники виявили та вилучили з посилки старовинні прикраси 3-18 століття, які мають культурну та історичну цінність. Вони прямували з м. Прилуки (Чернігівська область) у Нідерланди.

Про це повідомили у Київській митниці.

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Митники вилучили артефакти

Повідомляється, що під час митного контролю митники виявили десять металевих предметів, які мають ознаки старовини. Водночас, посилку задекларували, як "одна каблучка".

Відтак, артефакти було вилучено. Що стосується громадянки, яка пересилала старовинні прикраси, стосовно неї склали протокол.

"Як визначили у Національному музеї історії України, всі предмети мають культурну, а деякі ще й історичну цінність. Експерти визначили їх як автентичні предмети археологічного походження, що мають культурну цінність", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про старовинні прикраси

Серед вилучених артефактів був бронзовий перстень найбільшого на сьогодні релігійного Ордену єзуїтів.

"В Україні єзуїтські школи були створені у Львові, Луцьку та Києві. Серед вихованців цих шкіл – Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа. Окрім культурної перстень має ще й історичну цінність", — кажуть фахівці.

Старовинні артефакти, які вилучили Київські митники. Фото: Київська митниця/Facebook

Окрім цього, було вилучено "найстарший раритет" — античний бронзовий перстень римського часу з зображенням літер VITA, який датується 3 ст. н.е.

"Подібні позолочені персні були популярними в Римській імперії серед вільновідпущеників та громадян, що перейшли до стану вершників", — зазначають.

Старовинні артефакти, які вилучили Київські митники. Фото: Київська митниця/Facebook

Решту культурних цінностей, що пересилалися до Нідерландів, класифікували як:

середньовічний свинцевий гральний кубик з позначками від одного до шести, 9-14 століття;

бронзова та позолочена лунниці — жіночі прикраси часів Київської Русі, 10-12 століття;

срібний хрестик;

бронзовий перстень домонгольського часу;

посріблений язичницький амулет у вигляді ікла, часів Київської Русі, 11-13 століття;

бронзова підвіска до зброї для спорядження коней, на яких їздили дворяни у 14 століття;

️хрестильний або дитячий натільний хрестик з мідного сплаву, 19 століття.

Нагадаємо, на пункті пропуску в Одеській області прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки. Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.

Додамо, що митна служба спростила процедуру виїзду авто з України.