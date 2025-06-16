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Главная Киев С улиц Киева вывезли около 600 брошенных автомобилей — фото

С улиц Киева вывезли около 600 брошенных автомобилей — фото

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Дата публикации 16 июня 2025 18:28
В Киеве убирают брошенные и поврежденные авто - что известно
В Киеве активно убирают брошенные и поврежденные авто. Фото: Telegram Тимура Ткаченко
Ключові моменти В Киеве убирают брошенные и поврежденные авто

В Киеве продолжается масштабная очистка города от брошенных и поврежденных в результате обстрелов автомобилей. По словам , по состоянию на конец весны в столице насчитывалось более 1100 таких транспортных средств. С марта в городе действует четкий алгоритм обращения с ними.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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В Киеве убирают брошенные и поврежденные авто

При каждой районной государственной администрации работает специальная комиссия. Она учитывает авто, пытается установить их владельцев и, если связаться с ними не удается, принимает решение о перемещении автомобиля на специальную площадку.

На сегодня с улиц и дворов Киева уже убрали почти 600 машин. Осталось вывезти чуть больше 500 — все они уже внесены в соответствующий учет. Темпы работы в районах разные: так, в Шевченковском районе уже переместили все 31 зафиксированное транспортное средство. Высокую эффективность демонстрирует Дарницкий район — из 188 автомобилей осталось только три.

Активно продолжаются работы в Голосеевском, Оболонском и Днепровском районах. В то же время есть и отстающие — Печерская, Подольская и Деснянская администрации получили публичную критику за медленную динамику.

"Это очень важная для киевлян тема, и я постоянно получаю сообщения о таких авто, которые мешают, засоряют пространство и могут быть опасными для детей", — подчеркнул Тимур Ткаченко.

Он поставил задачу всем председателям РГА ускорить реализацию решения Совета обороны и завершить уборку до конца лета.

КГВА призывает жителей Киева продолжать присылать фото и локации брошенных или поврежденных автомобилей во дворах и на улицах.

"Только вместе мы сможем очистить наш город", — подытожил Ткаченко.

З вулиць Києва вивезли близько 600 покинутих автівок — фото - фото 1
В Киеве активно убирают брошенные и поврежденные авто. Фото: Telegram Тимура Ткаченко
З вулиць Києва вивезли близько 600 покинутих автівок — фото - фото 2
В Киеве активно убирают брошенные и поврежденные авто. Фото: Telegram Тимура Ткаченко

Напомним, ночью мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении Киева, в городе работали Силы ПВО.

А в результате обстрела Киевской области 60-летний мужчина получил ранения, зафиксированы разрушения.

Киев авто обстрелы Тимур Ткаченко КМВА
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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