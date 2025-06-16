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Головна Київ З вулиць Києва вивезли близько 600 покинутих автівок — фото

З вулиць Києва вивезли близько 600 покинутих автівок — фото

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Дата публікації: 16 червня 2025 18:28
У Києві прибирають покинуті та пошкоджені авто - що відомо
У Києві активно прибирають покинуті та пошкоджені авто. Фото: Telegram Тимура Ткаченка
Ключові моменти У Києві прибирають покинуті та пошкоджені авто

У Києві триває масштабне очищення міста від покинутих та пошкоджених внаслідок обстрілів автомобілів. За словами , станом на кінець весни у столиці налічувалося понад 1100 таких транспортних засобів. З березня в місті діє чіткий алгоритм поводження з ними.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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У Києві прибирають покинуті та пошкоджені авто

При кожній районній державній адміністрації працює спеціальна комісія. Вона обліковує авто, намагається встановити їхніх власників і, якщо зв’язатися з ними не вдається, ухвалює рішення про переміщення автомобіля на спеціальний майданчик.

На сьогодні з вулиць та дворів Києва вже прибрали майже 600 машин. Залишилося вивезти трохи більше 500 — усі вони вже внесені до відповідного обліку. Темпи роботи в районах різні: так, у Шевченківському районі вже перемістили всі 31 зафіксований транспортний засіб. Високу ефективність демонструє Дарницький район — із 188 автівок залишилося лише три.

Активно тривають роботи в Голосіївському, Оболонському та Дніпровському районах. Водночас є й відстаючі — Печерська, Подільська та Деснянська адміністрації отримали публічну критику за повільну динаміку.

"Це дуже важлива для киян тема, і я постійно отримую повідомлення про такі авто, які заважають, засмічують простір і можуть бути небезпечними для дітей", — наголосив Тимур Ткаченко.

Він поставив завдання всім головам РДА прискорити реалізацію рішення Ради оборони та завершити прибирання до кінця літа.

КМВА закликає мешканців Києва продовжувати надсилати фото та локації покинутих або пошкоджених автомобілів у дворах і на вулицях.

"Тільки разом ми зможемо очистити наше місто", — підсумував Ткаченко.

З вулиць Києва вивезли близько 600 покинутих автівок — фото - фото 1
У Києві активно прибирають покинуті та пошкоджені авто. Фото: Telegram Тимура Ткаченка
З вулиць Києва вивезли близько 600 покинутих автівок — фото - фото 2
У Києві активно прибирають покинуті та пошкоджені авто. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Нагадаємо, вночі моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Києва, у місті працювали Сили ППО.

А внаслідок обстрілу Київської області 60-річний чоловік отримав поранення, зафіксовано руйнування.

Київ авто обстріли Тимур Ткаченко КМВА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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