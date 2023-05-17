За день вода на Днепре в пределах Киева поднялась на 20 сантиметров

Водополье в Киеве. Фото: Новини.LIVE

За последние сутки уровень воды в Днепре в пределах столицы поднялся на 22 сантиметра. Но аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы, уровень опасности остается желтым.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

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По состоянию на 10.00 17 мая уровень воды в Киеве на Днепре в районе моста Метро составляет 9283 см.

По сравнению с предыдущим днем уровень воды поднялся на 22 сантиметра.

Впрочем, уровень опасности гидрологических явлений остается первым, желтым.

Температура воды на Днепре в столице отмечена на отметке 16 градусов.

Затопление в Киеве

В Киевской городской военной администрации отметили, что аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.

Но при этом часть поймы остается затопленной слоем воды толщиной около 30 сантиметров.

"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — подчеркнул глава КМВА Сергей Попко.

Напомним, что в начале мая уровень воды в Днепре в Киеве снижался после апрельского наводнения.