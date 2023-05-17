За день вода на Днепре в пределах Киева поднялась на 20 сантиметров
За последние сутки уровень воды в Днепре в пределах столицы поднялся на 22 сантиметра. Но аварийные подтопления в Киеве не зафиксированы, уровень опасности остается желтым.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Вода в столице прибывает
По состоянию на 10.00 17 мая уровень воды в Киеве на Днепре в районе моста Метро составляет 9283 см.
По сравнению с предыдущим днем уровень воды поднялся на 22 сантиметра.
Впрочем, уровень опасности гидрологических явлений остается первым, желтым.
Температура воды на Днепре в столице отмечена на отметке 16 градусов.
Затопление в Киеве
В Киевской городской военной администрации отметили, что аварийные подтопления на территории столицы не зафиксированы.
Но при этом часть поймы остается затопленной слоем воды толщиной около 30 сантиметров.
"Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления. Мониторинг нынешнего половодья продолжается", — подчеркнул глава КМВА Сергей Попко.
Напомним, что в начале мая уровень воды в Днепре в Киеве снижался после апрельского наводнения.