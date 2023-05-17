За день вода на Дніпрі в межах Києва піднялася на 20 сантиметрів
Протягом останньої доби рівень води у Дніпрі в межах столиці піднявся на 22 сантиметри. Але аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, рівень небезпеки залишається жовтим.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Вода в столиці прибуває
Станом на 10:00 17 травня рівень води у Києві на Дніпрі в районі мосту Метро становить 9283 см.
Порівняно із попереднім днем, рівень води піднявся аж на 22 сантиметри.
Втім, рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається першим, жовтим.
Температура води на Дніпрі у столиці зафіксована на позначці 16 градусів.
Затоплення у Києві
У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що аварійних підтоплень на території столиці не зафіксовано.
Але при цьому частина заплави залишається затопленою шаром води товщиною близько 30 сантиметрів.
"Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, що на початку травня рівень води у Дніпрі в Києві знижувався після квітневої повені.