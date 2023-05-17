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За день вода на Дніпрі в межах Києва піднялася на 20 сантиметрів

17 травня 2023 12:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За день вода на Дніпрі в межах Києва піднялася на 20 сантиметрів
Водопілля у Києві. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Протягом останньої доби рівень води у Дніпрі в межах столиці піднявся на 22 сантиметри. Але аварійних підтоплень у Києві не зафіксовано, рівень небезпеки залишається жовтим.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Станом на 10:00 17 травня рівень води у Києві на Дніпрі в районі мосту Метро становить 9283 см.

Порівняно із попереднім днем, рівень води піднявся аж на 22 сантиметри.

Втім, рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається першим, жовтим.

Температура води на Дніпрі у столиці зафіксована на позначці 16 градусів.

Затоплення у Києві

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що аварійних підтоплень на території столиці не зафіксовано.

Але при цьому частина заплави залишається затопленою шаром води товщиною близько 30 сантиметрів.

"Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічного водопілля триває", — наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що на початку травня рівень води у Дніпрі в Києві знижувався після квітневої повені.

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