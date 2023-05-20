За попытку изнасилования 11-летней в Киевской области задержали пятерых человек
В Фастовском районе Киевской области полиция задержала пятерых подозреваемых в сексуальном насилии. Жертвой стала 11-летняя девочка.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Сексуальное насилие в Киевской области
В Киевской области полицейские обнаружили факт группового насилия, в том числе и сексуального, над 11-летней девочкой.
Преступление произошло в одном из сел Фастовского района Киевщины.
Злоумышленники пригласили девочку в гости, напоили — а затем совершили насилие.
Трое девушек в возрасте 14-17 лет унижали малолетнюю, избивали ее.
Потом они же держали потерпевшую, пока 16-летний парень совершал против нее насильственные действия сексуального характера.
Все эти действия снимал на видео 22-летний друг одной из злоумышленниц.
Задержание и подозрение
Все пять подозреваемых в тяжком преступлении задержаны. Их отправили в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Всем пяти фигурантам дела уже сообщили о подозрении. Согласно квалификации статьи им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы.
Пострадавшей оказывают помощь медики и психологи.
Напомним, вчера, 19 мая, в Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки.