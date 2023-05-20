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За попытку изнасилования 11-летней в Киевской области задержали пятерых человек

20 мая 2023 15:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
За попытку изнасилования 11-летней в Киевской области задержали пятерых человек
Задержание, фото иллюстративный. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Фастовском районе Киевской области полиция задержала пятерых подозреваемых в сексуальном насилии. Жертвой стала 11-летняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

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В Киевской области полицейские обнаружили факт группового насилия, в том числе и сексуального, над 11-летней девочкой.

Преступление произошло в одном из сел Фастовского района Киевщины.

Злоумышленники пригласили девочку в гости, напоили — а затем совершили насилие.

Трое девушек в возрасте 14-17 лет унижали малолетнюю, избивали ее.

Потом они же держали потерпевшую, пока 16-летний парень совершал против нее насильственные действия сексуального характера.

Все эти действия снимал на видео 22-летний друг одной из злоумышленниц.

Задержание и подозрение

Все пять подозреваемых в тяжком преступлении задержаны. Их отправили в изолятор временного содержания.

Один из задержанных
Один из задержанных
Фото: полиция Киевской области

Досудебное расследование осуществляется по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Всем пяти фигурантам дела уже сообщили о подозрении. Согласно квалификации статьи им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет лишения свободы.

Пострадавшей оказывают помощь медики и психологи.

Напомним, вчера, 19 мая, в Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки.

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