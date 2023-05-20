За спробу зґвалтування 11-річної на Київщині затримали п'ятьох осіб
У Фастівському районі Київської області поліція затримала п’ятьох підозрюваних у сексуальному насиллі. Жертвою стала 11-річна дівчинка.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Сексуальне насилля на Київщині
У Київській області поліцейські виявили факт групового насилля, зокрема, і сексуального, над 11-річною дівчинкою.
Злочин стався у одному із сіл Фастівського району Київщини.
Зловмисники запросили дівчинку в гості, напоїли — а після чого вчинили насилля.
Троє дівчат віком 14-17 років принижували малолітню, били її.
Потім вони ж тримали потерпілу, поки 16-річний хлопець вчиняв проти неї насильницькі дії сексуального характеру.
Усі ці дії знімав на відео 22-річний приятель однієї із зловмисниць.
Затримання і підозра
Усіх п’ятьох підозрюваних у тяжкому злочині затримали. Їх відправили до ізолятора тимчасового тримання.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Усім п’ятьом фігурантам справи уже повідомили про підозру. Згідно із кваліфікацією статті їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років позбавлення волі.
Постраждалій надають допомогу медики та психологи.
Нагадаємо, учора, 19 травня, у Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.