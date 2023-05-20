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За спробу зґвалтування 11-річної на Київщині затримали п'ятьох осіб

20 травня 2023 15:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
За спробу зґвалтування 11-річної на Київщині затримали п'ятьох осіб
Затримання, фото ілюстративне. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Фастівському районі Київської області поліція затримала п’ятьох підозрюваних у сексуальному насиллі. Жертвою стала 11-річна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

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Сексуальне насилля на Київщині

У Київській області поліцейські виявили факт групового насилля, зокрема, і сексуального, над 11-річною дівчинкою.

Злочин стався у одному із сіл Фастівського району Київщини.

Зловмисники запросили дівчинку в гості, напоїли — а після чого вчинили насилля.

Троє дівчат віком 14-17 років принижували малолітню, били її.

Потім вони ж тримали потерпілу, поки 16-річний хлопець вчиняв проти неї насильницькі дії сексуального характеру.

Усі ці дії знімав на відео 22-річний приятель однієї із зловмисниць.

Затримання і підозра

Усіх п’ятьох підозрюваних у тяжкому злочині затримали. Їх відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Один із затриманих
Один із затриманих
Фото: поліція Київської області

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Усім п’ятьом фігурантам справи уже повідомили про підозру. Згідно із кваліфікацією статті їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років позбавлення волі.

Постраждалій надають допомогу медики та психологи.

Нагадаємо, учора, 19 травня, у Броварах спіймали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 4-річної дівчинки.

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