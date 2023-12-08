Обеспечил оккупантов едой и жильем — какое наказание получил предатель-военный

Российские оккупанты с едой. Фото иллюстративное: росСМИ

В Украине осудили военного из Киева, который снабжал жильем и продуктами российских оккупантов. За решеткой он проведет 15 лет.

Об этом сообщает ДБР.

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Военный совершил государственную измену

Следователи установили, что в то время, когда оккупанты захватывали село Новая Басань на Черниговщине, мужчина был дома после больничного. Однако вместо того, чтобы вернуться на службу в Киеве, он перешел на сторону врага.

"Предатель выполнял приказы командиров вооруженных сил России, поселил их в своем доме, готовил для них еду, вместе с оккупантами отбирал продукты питания и имущество у местных жителей. Он также участвовал в разграблении товаров из местного магазина и с оружием осуществлял патрулирование населенного пункта", — говорится в сообщении.

Однако во время побега из Черниговщины российские захватчики бросили предателя даже несмотря на то, что тот пытался сесть во вражескую бронетехнику с полными сумками награбленных вещей.

Правоохранители задержали предателя

Так, предателя задержали во время освобождения села.

"По материалам ГБР суд вынес обвинительный приговор сотруднику Службы Департамента охраны объектов УГО Украины. Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение государственной измены", — говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, корректировавшего удары по Киеву, в том числе по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ему грозит пожизненное заключение.